فيفا يعلن توزيع 209 مليون دولار على الأندية حول العالم بسبب كأس العالم 2022

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 18:30

كتب : FilGoal

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توزيع 209 مليون دولار أمريكي على الأندية في إطار برنامج توزيع الأرباح.

وبحسبب بيان (فيفا) "سيتم تعويض الأندية عن كل يوم بقى فيه أحد لاعبيها في بطولة كأس العالم، بما في ذلك أيام التحضيرات الرسمية".

وأوضح البيان الآلية: "ستتمكن أندية العالم من تقديم طلبات التعويض رقميا لأول مرّة عبر قاعدة بيانات كرة القدم للمحترفين فيفا".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بسبب مصطفى فتحي.. طلب أخير من الزمالك إلى التعاون قبل اللجوء لـ فيفا السادسة إفريقيا والرابعة عربيا.. مصر تتقدم مركزا في تصنيف فيفا مدربة سيدات محلة حسن تتقدم بشكوى لـ فيفا ضد اتحاد الكرة الإسماعيلي يخاطب فيفا لفتح القيد بعد إنهاء قضية لسعد جزيري

فُتَح اليوم الباب أمام الأندية لإرسال طلباتهم في إطار برنامج توزيع الأرباح على الأندية الذي سيشهد توزيع 209 مليون دولار أمريكي على مختلف أندية العالم.

واستفاد 416 ناديا من 63 اتحاد محلي من نفس المبلغ في نسخة 2018 من كأس العالم.

وسيحقق كل نادي 10 آلاف دولار أمريكي عن كل يوم يتواجد فيه لاعب من أحد لاعبي الفرق في كأس العالم 2022 بما في ذلك أيام التحضيرات الرسمية.

ويعد برنامج توزيع الأرباح الأندية جزءا من اتفاقية تعاون أوسع نطاقا بين فيفا ورابطة الأندية الأوروبية (ECA)، والتي تم إطلاقها لأول مرة قبل كأس العالم 2010 وتم تمديدها في عام 2015 لتشمل كلا من كأس العالم 2018 و2022.

يمتلك الدوري المصري 3 لاعبين يتم استدعائهم لمنتخب تونس الذي تأهل بالفعل لكأس العالم 2022.

فيضم الأهلي علي معلول، والزمالك: حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري، وبالتالي سيحصل الأهلي والزمالك على تعويض من فيفا مقابل مشاركة الثلاثي إن حدثت في كأس العالم 2022.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الرابعة رفقة الدنمارك وأستراليا وفرنسا بطلة العالم.

كأس العالم 2022 توزيع الأرباح
نرشح لكم
الإصابة تبعد مهاجم المغرب عن كأس العالم آخر محطاته قبل كأس العالم.. منتخب الأرجنتين يواجه الإمارات ضمن معسكر أبو ظبي سكاي إيطاليا: غياب ديبالا قد يمتد حتى 8 أسابيع كواليس أغنية كأس العالم 2022 في قطر.. المونديال ينطلق بأصوات مطربات عربيات لأول مرة ضربة موجعة لـ كيروش قبل كأس العالم.. إصابة قوية لـ "ميسي إيران" بيان من قطر بشأن "منشور كاذب" حول كأس العالم 2022 ميسي: كأس العالم 2022 الأخيرة لي.. والأرجنتين ليست مرشحة للتتويج باللقب تقارير: حمد الله قد يظهر مع المغرب في كأس العالم
أخر الأخبار
هناء حمزة تتحدث عن مشكلة مريم مصطفى وإثارة الأهلي والضغوط على الاتحاد.. وحقيقة الاستقالة 2 ساعة | رياضات أخرى
حوار - مريم مصطفى: أنا لاعبة الزمالك.. أعاني من مشاكل في الأهلي وهذه تفاصيل أزمة التجديد 2 ساعة | رياضات أخرى
مؤتمر إنزاجي: حظينا بفرص أكثر من برشلونة في اللقاء الماضي 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب سان جيرمان يكشف حقيقة طلب كيليان مبابي للرحيل 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الكومي: باهر المحمدي سيحصل على مستحقاته الأسبوع المقبل 3 ساعة | الكرة المصرية
بيولي: أخبرت الحكم ما فكرت به بعد المباراة.. مصيرنا في دوري الأبطال بأيدينا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أليجري: يمكننا فقط أن نصمت.. يوفنتوس يفتقد القلب والشغف 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كادينا كوبي: 20 غرزة لـ روديجير.. وفحص طبي جديد 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي