فيفا يعلن توزيع 209 مليون دولار على الأندية حول العالم بسبب كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توزيع 209 مليون دولار أمريكي على الأندية في إطار برنامج توزيع الأرباح.

وبحسبب بيان (فيفا) "سيتم تعويض الأندية عن كل يوم بقى فيه أحد لاعبيها في بطولة كأس العالم، بما في ذلك أيام التحضيرات الرسمية".

وأوضح البيان الآلية: "ستتمكن أندية العالم من تقديم طلبات التعويض رقميا لأول مرّة عبر قاعدة بيانات كرة القدم للمحترفين فيفا".

فُتَح اليوم الباب أمام الأندية لإرسال طلباتهم في إطار برنامج توزيع الأرباح على الأندية الذي سيشهد توزيع 209 مليون دولار أمريكي على مختلف أندية العالم.

واستفاد 416 ناديا من 63 اتحاد محلي من نفس المبلغ في نسخة 2018 من كأس العالم.

وسيحقق كل نادي 10 آلاف دولار أمريكي عن كل يوم يتواجد فيه لاعب من أحد لاعبي الفرق في كأس العالم 2022 بما في ذلك أيام التحضيرات الرسمية.

ويعد برنامج توزيع الأرباح الأندية جزءا من اتفاقية تعاون أوسع نطاقا بين فيفا ورابطة الأندية الأوروبية (ECA)، والتي تم إطلاقها لأول مرة قبل كأس العالم 2010 وتم تمديدها في عام 2015 لتشمل كلا من كأس العالم 2018 و2022.

يمتلك الدوري المصري 3 لاعبين يتم استدعائهم لمنتخب تونس الذي تأهل بالفعل لكأس العالم 2022.

فيضم الأهلي علي معلول، والزمالك: حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري، وبالتالي سيحصل الأهلي والزمالك على تعويض من فيفا مقابل مشاركة الثلاثي إن حدثت في كأس العالم 2022.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الرابعة رفقة الدنمارك وأستراليا وفرنسا بطلة العالم.