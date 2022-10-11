مؤتمر بيدري: ما يفعله ليفاندوفسكي جنون إنه يساعدنا على التحسن

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 18:22

كتب : FilGoal

بيدري - برشلونة

يرى بيدري لاعب برشلونة أن مباراة الفريق أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا غدا -الأربعاء- تشبه النهائي.

ويتجدد اللقاء بين برشلونة وإنتر على ملعب كامب نو بعد خسارة النادي الكتالوني الأسبوع الماضي.

وقال بيدري في المؤتمر الصحفي: "نخوض المباراة مثل النهائي، يجب أن نكون بكامل قوتنا للفوز بها".

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وأضاف "علينا أن نسجل هدفا سريعا للتحكم بالمباراة بشكل أكبر، وتنفيذ تعليمات تشافي".

وتابع "أنه يطالبنا دائما بنقل الكرة بشكل سريع، علينا دائما التركيز في المباراة وتنفيذ ما يطلبه".

وأردف "ثنائية مع ليفاندوفسكي؟ من الجنون ما يفعله، منذ اليوم الأول ساعدنا على التحسن، إنه شخص متواضع جدًا".

وأتم "وجود الجماهير مهم للغاية، نحن نلاحظ تأثيرهم هذا الموسم ولذلك نحن نتحسن".

بداية برشلونة في دوري أبطال أوروبا ليست الأفضل بعدما خسر مباراتين من 3 في المسابقة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 3 نقاط خلف إنتر صاحب الـ6 نقاط والمتصدر بايرن ميونيخ بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

برشلونة إنتر دوري أبطال أوروبا بيدري
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