رسالة من مصطفى شلبي بعد رحيله عن إنبي إلى الزمالك

وجه مصطفى شلبي لاعب الزمالك الجديد رسالة إلى ناديه السابق إنبي بعد الرحيل عن صفوف الفريق البترولي.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التعاقد مع مصطفى شلبي لاعب إنبي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

وقال مصطفى شلبي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سنتان داخل نادي إنبي لم أجد إلا الدعم والمحبة والاحترام من الجميع".

وأضاف "خالص شكري لمجلس الإدارة والجهاز الفني وجميع العاملين بالفريق وإخوتي اللاعبين وكل من ساعدني لما أنا عليه الآن".

وأتم "أسأل الله التوفيق فيما هو قادم".

أول تعليق من مصطفى شلبي بعد إعلان انضمامه لـ الزمالك

وتعاقد الزمالك مع تسعة لاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفي وهم:

مصطفى شلبي وعمرو السيسي ويوسف حسن وزكريا الوردي وإبراهيما نداي ومصطفى الزناري وعمر جابر ونبيل عماد "دونجا" وسامسون أكنيولا.

ويلعب مصطفى شلبي -27 عاما- في مركز الجناح الأيسر وكان قد انتقل إلى صفوف إنبي في 2020 قادما من بترول أسيوط.

وساهم شلبي في 12 هدفا في مسابقة الدوري هذا الموسم إذ سجل 10 وصنع اثنين آخرين في 28 مباراة خاضهم مع الفريق.

وفي مباراة كأس مصر التي ودع فيها إنبي أمام البنك الأهلي، سجل مصطفى شلبي هدفين وصنع آخر والتي انتهت بنتيجة 4-4 قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح.

وأعلن إنبي تعاقده مع أحمد كشري مدربا جديدا للفريق خلفا لجورفان فييرا الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.

وأنهى إنبي الموسم الماضي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.