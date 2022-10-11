تقارير: فيدال يشارك في نهائي كأس البرازيل رغم وفاة والده

قرر التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط فلامنجو البرازيلي المشاركة في نهائي كأس البرازيل ضد كورينثيانز فجر الخميس المقبل، رغم وفاة والده بحسب شبكة "جلوبوسبورتي" البرازيلية.

أرتورو فيدال النادي : فلامنجو فلامنجو

وبحسب تقارير تشيلية فأن إراسمو فيدال –والد أرتورو- وُجد متوفيا في نادي هيباكو –أحد أندية سباقات الخيل- في العاصمة سانتياجو.

وأفاد تقرير راديو DNA أن سببب الوفاة: "سكتة قلبية تنفسية وانتهى به الأمر بالموت. كانت نتيجة صدمة نقص حجم الدم، والتي تحدث عندما يكون هناك عدم توازن بين العرض والطلب على الأكسجين للأنسجة".

وأصدر نادي فلامنجو بيانا: "ينعي نادي فلامنجو وفاة إراسمو فيدال والد لاعبنا أرتورو فيدال، نتمنى له القوة في هذا الوقت الصعب وأن نواصل سويا".

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta o falecimento de Erasmo Vidal, pai do nosso atleta Arturo Vidal. Desejamos força neste momento difícil e seguimos juntos! #CRF — Flamengo (@Flamengo) October 11, 2022

كما يمتلك اللاعب وفقا لشبكة ESPN الضوء الأخضر للعودة لتشيلي، حال قرر ذلك.

ومن المقرر أن يصدر النادي التشيلي قائمة الفريق مساء اليوم الثلاثاء.

ومنذ انضمامه إلى فلامنجو شارك فيدال في 20 مباراة سجل هدفين وصنع هدفا.

وساهم فيدال في وصول الفريق إلى نهائي كأس البرازيل ونهائي كوبا ليبرتادوريس 2022.