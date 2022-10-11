مران الزمالك - ظهور أول لـ عمرو السيسي.. والونش يواصل التأهيل

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 17:55

كتب : إبراهيم رمضان

محمود حمدي الونش - مران الزمالك

شهدت تدريبات الزمالك اليوم الثلاثاء ظهور أول لعمرو السيسي الوافد الجديد، لاعب الوسط المنضم من طلائع الجيش.

عمرو السيسي

النادي : الزمالك

محمود حمدي الونش

النادي : الزمالك

الزمالك

وحرص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة جوسفالدو فيريرا واللاعبين على الترحيب باللاعب الجديد وتمنوا له التوفيق وتحقيق النجاحات مع الزمالك.

وحرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على الحديث مع اللاعب وقام بتحفيزه من أجل تقديم أفضل ما لديه مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.

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واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ببرج العرب.

وكان الزمالك قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم ببرج العرب بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.

أما محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك فواصل برنامجه التأهيلي، الموضوع له من قبل الجهاز الطبي من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وخاض الونش تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها وغاب بسبب عن المشاركة في لقاء الذهاب.

وعلم FilGoal.com أن حظوظ الونش قد تقلصت بشأن المشاركة أيضا في مواجهة الإياب أمام فلامبو.

ومن جانبه حرص فيريرا على الاجتماع باللاعبين على هامش التدريبات وقدّم التحية للاعبين المجهود المبذول خلال لقاء الذهاب.

وطالب فيريرا من لاعبيه مواصلة التركيز والعمل بكل قوة استعدادا لمباراة الإياب مؤكدا ثقته في الجميع لتقديم الأفضل لصالح الزمالك.

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