"جميعنا أخطأنا لكن أنا المُلام الأكبر".. تفاصيل جديدة في أزمة مبابي مع سان جيرمان

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 17:38

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان ويوفنتوس

ظهرت تفاصيل جديدة بخصوص علاقة كيليان مبابي المتدهورة مع إدارة نادي باريس سان جيرمان الفترة الحالية.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية قد كشفت أن مبابي طلب من إدارة سان جيرمان الرحيل في شهر يناير المقبل.

وحسبما نشرت "francebleu" الفرنسية فإن مبابي أخبر دائرته المقربة أنه كان مخطئا بخصوص البقاء في باريس سان جيرمان لكنه يضع اللوم على نفسه وقال "جميعنا أخطأنا وأنا الأول".

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وكانت ماركا أضافت أن سان جيرمان من جانبه وافق على رحيل مبابي في يوليو، أي فترة الانتقالات الصيفية، ولكن بشروط.

وكشفت ماركا أن الشرط الأول غير المفاجئ هو أن يكون الرحيل لأي نادٍ إلا ريال مدريد.

ويشعر مبابي أن إدارة سان جيرمان قد خانته، إذ لم توف بالوعود التي قطعتها لإقناعه بتجديد عقده.

وتورط مبابي في عدة أزمات داخل الملعب وفي مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية الموسم.

وكانت الأزمة الأخيرة منذ أيام عندما أوضح مبابي عبر حسابه في إنستجرام أنه يفضّل اللعب في مركز الجناح وليس المهاجم الصريح الذي يدفع به كريستوف جالتييه المدير الفني للفريق.

كما دخل مبابي في أزمات سابقة مع زميله نيمار جونيور، وانتشرت تقارير أنه كان يرغب في رحيل البرازيلي.

وجدد مبابي عقده مع سان جيرمان في الصيف الماضي بعد أن توصل لاتفاق مع ريال مدريد.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان ريال مدريد
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