تشكيل يوفنتوس - دي ماريا أساسي في دوري الأبطال.. وفلاهوفيتش يقود الهجوم
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 17:34
كتب : FilGoal
يقود الثنائي أنخل دي ماريا ودوشان فلاهوفيتش هجوم يوفنتوس ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا.
ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 3 نقاط خلف فريقا باريس سان جيرمان وبنفيكا المتقاسمين للصدارة بـ 7 نقاط.
وكان يوفنتوس قد تغلب على ماكابي حيفا في الجولة الثالثة بنتيجة 3-1 قبل مواجهة اليوم بينهما في الجولة الرابعة.
تشكيل يوفنتوس:
حراسة المرمى: فويتشيتش تشيزني
الدفاع: أليكس ساندرو - ليوناردو بونوتشي – دانيلي روجاني – دانيلو
الوسط: خوان كوادرادو - لياندرو باريديس – ويستون ماكيني – أدريان رابيو.
الهجوم: آنخل دي ماريا – دوشان فلاهوفيتش
ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي بينما صاحب المركز الثالث إلى الدوري الأوروبي.
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