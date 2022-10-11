تشكيل يوفنتوس - دي ماريا أساسي في دوري الأبطال.. وفلاهوفيتش يقود الهجوم

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 17:34

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - يوفنتوس

يقود الثنائي أنخل دي ماريا ودوشان فلاهوفيتش هجوم يوفنتوس ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 3 نقاط خلف فريقا باريس سان جيرمان وبنفيكا المتقاسمين للصدارة بـ 7 نقاط.

وكان يوفنتوس قد تغلب على ماكابي حيفا في الجولة الثالثة بنتيجة 3-1 قبل مواجهة اليوم بينهما في الجولة الرابعة.

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تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فويتشيتش تشيزني

الدفاع: أليكس ساندرو - ليوناردو بونوتشي – دانيلي روجاني – دانيلو

الوسط: خوان كوادرادو - لياندرو باريديس – ويستون ماكيني – أدريان رابيو.

الهجوم: آنخل دي ماريا – دوشان فلاهوفيتش

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي بينما صاحب المركز الثالث إلى الدوري الأوروبي.

تشكيل يوفنتوس دوري أبطال أوروبا أنخل دي ماريا
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