تشكيل يوفنتوس - دي ماريا أساسي في دوري الأبطال.. وفلاهوفيتش يقود الهجوم

يقود الثنائي أنخل دي ماريا ودوشان فلاهوفيتش هجوم يوفنتوس ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 3 نقاط خلف فريقا باريس سان جيرمان وبنفيكا المتقاسمين للصدارة بـ 7 نقاط.

وكان يوفنتوس قد تغلب على ماكابي حيفا في الجولة الثالثة بنتيجة 3-1 قبل مواجهة اليوم بينهما في الجولة الرابعة.

تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فويتشيتش تشيزني

الدفاع: أليكس ساندرو - ليوناردو بونوتشي – دانيلي روجاني – دانيلو

الوسط: خوان كوادرادو - لياندرو باريديس – ويستون ماكيني – أدريان رابيو.

الهجوم: آنخل دي ماريا – دوشان فلاهوفيتش

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي بينما صاحب المركز الثالث إلى الدوري الأوروبي.