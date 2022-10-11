انتهت الدوري السعودي - ضمك (1)-(1) اتحاد جدة.. تعادل

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 17:22

كتب : FilGoal

اتحاد جدة

يحل اتحاد جدة ضيفا على ضمك ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

ويبدأ الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد بشكل أساسي.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث برصيد 14 نقطة بالتساوي مع فريقي التعاون والهلال.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية اللقاء

ق 67: من يهدر يستقبل، برونو دوارتي يسجل التعادل مباشرة

ق 65 : إيجور كورنادو يهدر الثاني من انفراد تام للاتحاد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووووول عبد الرازق حمد الله يسجل الهدف الأول للاتحاد

ق 30: هدوء دون خطورة

انطلاق المباراة

الدوري السعودي اتحاد جدة طارق حامد أحمد حجازي
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