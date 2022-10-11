مؤتمر كونتي - عن تغيير التشكيل دون فقدان الهوية أمام فرانكفورت

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 16:42

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - توتنام

يسعى أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام لتحقيق المعادلة الصعبة بين تغيير شكل الفريق والحفاظ على هويته خلال الفترة المقبلة.

ويستضيف توتنام نظيره آينترالخت فرانكفورت في رابع جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي: "نحاول استخدام أفضل تشكيل لكن في نفس الوقت لا نفقد هويتنا، هذا مهم جدا، إذا فعلت شيئًا سيتغير على أرض الملعب".

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وأضاف "هذا الأمر سيكون خيارا جيدا بالنسبة لي في المستقبل، سنعيش كل مباراة بلحظتها، كان مهما بالنسبة لنا أن نعطي بعض اللاعبين راحة المباراة السابقة".

وتابع "هاري كين؟ بالنسبة لي هو أفضل شخص يدفع اللاعبين نحو الأمام، هو ليس لاعبا مهما فقط بل شخصية. مثال جيد للاعبين أنه يركز على كرة القدم ويعجبني أنه داخل تلك المواقف".

وأتم "لدينا مساحة كبيرة للتحسين. أحاول دفع لاعبي فريقي كل يوم، نحن نعلم أنه إذا قمنا بتحسين كل لاعب، فسيكون مستوانا أعلى. الفوز مهم للاستمتاع بكرة القدم واللعب بالشدة المناسبة والتواصل مع الجماهير إذا كانوا يستمتعون بها".

كان توتنام تعادل مع فرانكفورت سلبيا في ثالث جولات المسابقة الأسبوع الماضي في ألمانيا.

مباراة فارقة ستجمع بين الفريقين من جديد غدا -الأربعاء- إذ يتساوى توتنام وفرانكفورت في عدد النفاط 4.

ويعتلي سبورتينج لشبونة صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل مارسيليا الترتيب.

أنطونيو كونتي توتنام الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا
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