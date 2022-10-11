عودة ثلاثي ليفربول قبل مباراتي رينجرز وسيتي

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 16:19

كتب : FilGoal

ليفربول أمام بورنموث

بعد الإصابات الأخيرة التي ضربت الفريق.. تلقى ليفربول بعض الأنباء السارة بعودة 3 لاعبين للتدريبات وإمكانية الاستعانة بهم في المباريات قريبا.

وشهدت تدريبات يوم الثلاثاء عودة الثلاثي أندي روبرتسون وكورتيس جونز، والغائب منذ فترة طويلة، أليكس أوكسليد تشامبرلين.

تشامبرلين لن يكون متاحا للمشاركة أمام جلاسكو رينجرز في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء لأنه ليس في قائمة الفريق.

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فيما لم يقرر يورجن كلوب بعد ما إذا كان سيدفع بروبتسون أمام رينجرز، أم سينتظر لمباراة مانشستر سيتي المهمة.

ويحل ليفربول ضيفا على رينجرز، ثم يستقبل مانشستر سيتي في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

ويعاني الحمر من إصابات في مراكز أخرى، أهمها الجناح الكولومبي لويس دياز، ولاعب الوسط البرازيلي أرتور ميلو، إذ يغيبان لأسابيع طويلة مقبلة.

ويواجه يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول أزمة دفاعية بسبب الإصابات التي ضربت فريقه.

وذكر موقع "ذا أثليتك" أن كلوب لن يكون قادرًا على الدفع بالثنائي جويل ماتيب وترينت أليكساندر أرنولد في المباريات المقبلة.

وأوضح التقرير أن ماتيب أصيب خلال مباراة أرسنال، وسيغيب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.

سيضطر كلوب للدفع بإبراهيما كوناتي كأساسي لأول مرة هذا الموسم في مباراة الأربعاء أمام جلاسكو رينجرز الاسكتلندي.

وسيغيب ماتيب بشكل مؤكد عن عمق دفاع ليفربول في مباراة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل بالدوري الإنجليزي.

كلوب لن يستطيع الاعتماد على جو جوميز في عمق الدفاع، لأنه سيضطر لإشراكه كظهير أيمن على الأرجح.

يأتي ذلك بعد إصابة أرنولد بدوره أمام أرسنال بعد تدخل مع البرازيلي جابرييل مارتينيلي.

ويعاني أرنولد من إصابة في الكاحل سيغيب على إثرها لمدة أسبوعين مقبلين.

ليفربول أندي روبرتسون أليكس أوكسليد تشامبرلين
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