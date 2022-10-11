نوير خارج حسابات بايرن في مواجهة بلزن

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 15:23

كتب : FilGoal

مانويل نوير

سيغيب مانويل نوير عن صفوف بايرن ميونيخ خلال مواجهة فيكتوريا بلزن.

ويلعب بايرن ضد بلزن، غدا الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأعلن النادي الألماني قائمة الفريق خلال مواجهة بلزن والتي شهدت غياب مانويل نوير.

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وسيدفع بايرن بـ سفين أولريتش في حراسة المرمى لتعويض غياب نوير عن مواجهة الفريق التشيكي.

صحيفة "بيلد" الألمانية أوضحت أن نوير يعاني من مشاكل في الكتف ولم يتدرب اليوم وسيكون خارج حسابات ويليان ناجلسمان مدرب الفريق خلال مواجهة بلزن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الطبي للنادي البافاري فضل إراحة نوير خلال مواجهة بلزن خوفا من تفاقم الإصابة.

نوير شارك خلال الموسم الحالي مع بايرن في 13 مباراة واستقبلت شباكه 11 هدفا وحافظ على شباكه خلال 6 مباريات.

فيما شارك اولريتش صاحب الـ34 عاما خلال مباراة واحدة خلال الموسم الجاري وحافظ فيها على نظافة شباكه.

ويحتل بايرن صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط ويليه إنتر ميلان برصيد 6 نقاط ويليه برشلونة برصيد 3 نقاط ثم بلزن بدون نقاط.

بايرن ميونيخ مانويل نوير
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