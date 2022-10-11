اللوائح تمنع برشلونة من الاستفادة بجوهرته المغربية في دوري الأبطال

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 15:18

كتب : FilGoal

أونانا - إنتر ضد برشلونة

حرمت لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نادي برشلونة من الاستفادة بلاعبه المغربي شادي رياض في لقاء إنتر بدوري أبطال أوروبا.

واستعان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بلاعبه المغربي للمرة الأولى في قائمة مواجهة سيلتا فيجو يوم الأحد، وجلس على مقاعد البدلاء دون مشاركة.

وذكرت جريدة سبورت الكتالونية أن اللوائح الخاصة بدوري الأبطال تفيد بأن اللاعبين المتواجدين بالقائمة ب، يجب أن يكونوا قد لعبوا لنفس النادي لمدة موسمين.

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وهذا لم يحدث مع شادي، الذي أعير لنادي سباديل في موسم 2020-2021، لذلك لا يحق له اللعب في دوري الأبطال هذا الموسم.

صاحب الـ 19 عاما المولود في مايوركا يلعب في فرق الناشئين بالنادي الكاتالوني منذ صيف 2019.

ويحل إنتر ضيفا على برشلونة ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويحتاج برشلونة للفوز بأي شكل بسبب موقفه الصعب في المجموعة.

إذ يتصدر بايرن ميونيخ ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، ويليه إنتر ميلان برصيد 6 نقاط ثم برشلونة برصيد 3 نقاط ويحل فيكتوريا بلزن رابعا بدون نقاط.

برشلونة شادي رياض
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