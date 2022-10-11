المغامرة الأولى.. دي روسي يتولى تدريب سبال

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 15:00

كتب : FilGoal

دانييلي دي روسي - سبال

أعلن نادي سبال الإيطالي عن تعيين دانييلي دي روسي مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.

ووقّع دي روسي على عقدٍ مع سبال حتى صيف 2024.

سبال فريق الدرجة الثانية الإيطالي أعلن عن إقالة روبيرتو فينتوراتو من تدريب الفريق مساء أمس الأحد.

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وارتبط اسم دي روسي في السابق بتدريب فيورنتينا وكروتوني وكالياري، لكنه لم يتول مهمة أي فريق.

وانضم دي روسي للجهاز الفني لـ روبيرتو مانشيني المدير الفني لـ إيطاليا، وساهم في تتويج الأتزوري بيورو 2020 العام الماضي.

ويمتلك دي روسي مسيرة حافلة مع روما خاض خلالها 616 مباراة، سجل فيها 63 هدفًا وساهم في تتويجه بكأس إيطاليا مرتين، وبكأس السوبر الإيطالي مرة.

كما كان دي روسي أحد أفراد جيل إيطاليا المتوج بكأس العالم 2006 تحت قيادة مارشيلو ليبي، بالإضافة إلى حصده الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية 2004.

وأنهى دي روسي مسيرته الكروية في نادي بوكا جونيورز الأرجنتينية لعدة أشهر قبل تعليق حذائه في 2020.

وخسر سبال أمام فروسينوني بهدفين دون رد مساء السبت، ويحتل المركز 14 في دوري الدرجة الثانية الإيطالي برصيد 9 نقاط من 8 جولات.

سبال دي روسي
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