مفاجأة سارة.. ما هي احتمالية مشاركة كوندي في الكلاسيكو

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 14:57

كتب : FilGoal

كوندي

تلقى برشلونة أخبارً سارة بخصوص مشاركة جول كوندي لاعب الفريق في الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.

جول كوندي

النادي : برشلونة

برشلونة

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن كوندي يبذل جهدا مضاعفا من أجل اللحاق بمباراة الكلاسيكو وقد يصبح جاهزا بحلول الأسبوع المقبل.

وأضافت الصحيفة فإن برشلونة يحرص في الوقت ذاته على تعافي اللاعب الفرنسي بشكل كامل ولن يشارك في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام إنتر غدا الأربعاء.

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وكان كوندي تعرض للإصابة في الفخذ في فترة التوقف الدولي رفقة منتخب فرنسا في دوري الأمم الأوروبية.

وأشارت التقارير حينها إلى أن مدة غياب كوندي قد تصل 4 أسابيع لكن لم يمر سوى 3 فقط.

ويعاني برشلونة من إصابات عديدة في الجانب الدفاعي من كل رونالد أراوخو وأندرياس كريستنسين وهيكتور بيليرين.

وسبق وأن أصيب كوندي بالإصابة ذاتها عندما كان لاعبا في إشبيلية وغاب حينها لمدة شهر.

وانضم كوندي إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من إشبيلية.

وشارك صاحب الـ23 عاما مع برشلونة في 5 مباريات وصنع 3 أهداف بجميع المسابقات.

ويواجه برشلونة نظيره ريال مدريد الأحد المقبل على ملعب سنتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني

مباراة فارقة على صدارة الدوري، حيث يتساوى برشلونة وريال مدريد في عدد النقاط 22 في المقدمة.

جول كوندي برشلونة الكلاسيكو ريال مدريد
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