ماركا تفجر قنبلة: مبابي طلب الرحيل في يناير.. وباريس يشترط "أي نادٍ إلا ريال مدريد"

تدهورت العلاقة بين كيليان مبابي وإدارة ناديه باريس سان جيرمان في الأسابيع الأخيرة.

وفجرت صحيفة "ماركا" قنبلة مدوية وأشارت إلى وصول علاقة مبابي وسان جيرمان إلى طريق مسدود.

وأوضح التقرير أن مبابي طلب من إدارة سان جيرمان الرحيل في شهر يناير المقبل.

من جانبها، وافق سان جيرمان على رحيل مبابي في يوليو، أي فترة الانتقالات الصيفية، ولكن بشروط.

وكشفت ماركا أن الشرط الأول غير المفاجئ هو أن يكون الرحيل لأي نادٍ إلا ريال مدريد.

ويشعر مبابي أن إدارة سان جيرمان قد خانته، إذ لم توف بالوعود التي قطعتها لإقناعه بتجديد عقده.

وتورط مبابي في عدة أزمات داخل الملعب وفي مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية الموسم.

وكانت الأزمة الأخيرة منذ أيام عندما أوضح مبابي عبر حسابه في إنستجرام أنه يفضّل اللعب في مركز الجناح وليس المهاجم الصريح الذي يدفع به كريستوف جالتييه المدير الفني للفريق.

كما دخل مبابي في أزمات سابقة مع زميله نيمار جونيور، وانتشرت تقارير أنه كان يرغب في رحيل البرازيلي.

وجدد مبابي عقده مع سان جيرمان في الصيف الماضي بعد أن توصل لاتفاق مع ريال مدريد.