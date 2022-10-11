"أنقذنا الموسم الماضي من الدوري".. رئيس مكافحة المنشطات يطالب اتحاد الكرة بـ 5 ملايين جنيه

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 14:20

كتب : FilGoal

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

طالب حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، الاتحاد المصري لكرة القدم بتسديد مديونية تصل إلى 5 ملايين جنيه.

وقال خميس عبر قناة الحياة: ""المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أنقذت الموسم المنصرم من الدوري. أجرينا 100 عينة ولم يثبت وجود عينة واحدة إيجابية وهذا يعني أن عني أن لاعبي الدوري ملتزمين ولاعبينا الدوليين مع المنتخب وفي المنافسات القارية مع الأندية كذلك، وهذا أفضل رد على من شكك وروج لحصول بعض اللاعبين على منشطات بسبب مستواهم البدني".

وأضاف "اتحاد الكرة عليه ديون للمنظمة تصل إلى 5 ملايين جنيه، نطالب بتسديد هذه المديونية خاصة أن اتحاد الكرة يحصل عليها مقدما من الأندية".

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وتابع " ماذا لو امتنعنا عن إجراء العينات؟ سيتأثر اتحاد الكرة والمنظومة بالطبع وليس من الجيد لسمعة الكرة المصرية ان يحدث مثل هذا الأمر".

الترامادول

وعن حظر الترامادول أوضح "سيتم حظر الترامادول بداية من الموسم بعد المقبل وذلك لأن قائمة المنشطات المحظورة ستصدر في يناير 2024 وحتى الآن الترامادول غير محظور".

وتابع "في البداية كان الترامادول مسكن قوي ويستخدم لتخفيف الآلام ولكن منظمات عديدة حول العالم أن الترامادول يزيد القوة البدنية وهذا ضد الرياضة النظيفة التي تقوم في الأساس على القدرات الطبيعية للرياضيين".

وواصل "تأخر قرار حظر الترامادول جاء لعدم وجود اتفاق حول الأمر، ونصيحتي لكل رياضي التخلص من تناوله".

واختتم "الأجهزة الطبية للأندية أصبحت على أعلى مستوى وعلى صلة وثيقة بالمنظمة ويحرصون على سلامة لاعبيهم ويحصلون على الاستشارة بشأن المكملات الغذائية خوفا من ضرر اللاعب وتعرضه للعقوبة وهذا دليل على زيادة نسبة الوعي".

الاتحاد المصري لكرة القدم المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات
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