الاتحاد يضم جافين كيزيتو ظهير أيمن منتخب أوغندا
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 14:04
كتب : هاني العوضي
أعلن الاتحاد السكندري عن تعاقده مع الأوغندي جافين كيزيتو في فترة الانتقالات الصيفية.
ووقّع كيزيتو على عقد يربطه بالاتحاد لمدة 3 سنوات مقبلة.
وانتقل كيزيتو قادما من فيلا كامبالا الأوغندي الذي كان يلعب في صفوفه، وتم قيده تحت السن في صفوف الاتحاد السكندري.
ويمتلك كيزيتو 6 مباريات دولية مع منتخب أوغندا الأول، ولعب مباراتي الجزائر والنيجر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بشهر يونيو الماضي كأساسي.
ويبلغ كيزيتو 20 عامًا، ويجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، وهو قائد المنتخب الأولمبي الأوغندي.
ووصل كيزيتو إلى الإسكندرية بالفعل وانضم لمعسكر الاتحاد استعدادًا للدوري المصري الذي ينطلق هذا الشهر.
وبات كيزيتو آخر الصفقات الصيفية للاتحاد السكندري، بعد أن تم إغلاق سوق الانتقالات رسميا.
نرشح لكم
"أنقذنا الموسم الماضي من الدوري".. رئيس مكافحة المنشطات يطالب اتحاد الكرة بـ 5 ملايين جنيه كأس السوبر المصري.. نفاد 85% من تذاكر مباراة الأهلي والزمالك عربي بدر: مددت تعاقدي مع الأهلي قبل الرحيل ولم أتدرب تحت قيادة كولر جاريدو: كنت أتشاجر مع غالي يوميا.. وأرهقني القتال في الأهلي "أخيرا و ليس آخرا ".. أسوان يتعاقد مع إسلام جمال يحيى الكومي لـ في الجول: صرفنا دفعة من مستحقات اللاعبين.. وسنبدأ الموسم في أفضل شكل النصر يعلن عبر في الجول انتقال عبد الرحمن جودة إلى بيراميدز مرتضى منصور يعلن انضمام يوسف حسن لـ الزمالك