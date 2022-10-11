الاتحاد يضم جافين كيزيتو ظهير أيمن منتخب أوغندا

أعلن الاتحاد السكندري عن تعاقده مع الأوغندي جافين كيزيتو في فترة الانتقالات الصيفية.

ووقّع كيزيتو على عقد يربطه بالاتحاد لمدة 3 سنوات مقبلة.

وانتقل كيزيتو قادما من فيلا كامبالا الأوغندي الذي كان يلعب في صفوفه، وتم قيده تحت السن في صفوف الاتحاد السكندري.

ويمتلك كيزيتو 6 مباريات دولية مع منتخب أوغندا الأول، ولعب مباراتي الجزائر والنيجر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بشهر يونيو الماضي كأساسي.

ويبلغ كيزيتو 20 عامًا، ويجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، وهو قائد المنتخب الأولمبي الأوغندي.

ووصل كيزيتو إلى الإسكندرية بالفعل وانضم لمعسكر الاتحاد استعدادًا للدوري المصري الذي ينطلق هذا الشهر.

وبات كيزيتو آخر الصفقات الصيفية للاتحاد السكندري، بعد أن تم إغلاق سوق الانتقالات رسميا.