كرة سلة – الأهلي يفوز على أهلي حلب السوري ويتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية

تغلب الأهلي على أهلي حلب السوري بنتيجة 87 – 76 في دور الـ 16 من البطولة العربية لكرة السلة المقامة على أراضي الكويت.

وانتهى الربع الأول من المباراة بتقدم الأهلي بنتيجة 25-17.

ووسع الأهلي الفارق في الربع الثاني الذي انتهى بنتيجة 42-32.

تسيد الأهلي الموقف تماما في الربع الثالث الذي أنهاه متقدما 64-50، وواصل التفوق في الربع الأخير وحسم المباراة بنتيجة 87-76.

ويلعب الأهلي ضد الفائز من الجهراء الكويتي والبشائر من سلطنة عمان، والتي ستلعب في السادسة مساء اليوم.

وتقام مباراة ربع النهائي يوم الأربعاء 12 أكتوبر.

ويشارك فريقا الأهلي والاتحاد من مصر في البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وحصد الاتحاد لقب البطولة سبع مرات سابقة، بينما الأهلي توج باللقب لأول مرة في النسخة الماضية.

وتقام منافسات ثمن النهائي يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 أكتوبر بينما ربع النهائي يوم الأربعاء.

وتختتم البطولة يوم السبت 15 أكتوبر بإقامة النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع.