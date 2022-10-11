كأس السوبر المصري.. نفاد 85% من تذاكر مباراة الأهلي والزمالك

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 13:03

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي عن نفاد تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري بنسبة 85%.

ويلتقي الزمالك بطل الدوري والكأس مع الأهلي وصيف المسابقتين يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري على ملعب هزاع بن زايد.

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وأعلن المجلس في وقت سابق طرح تذاكر المباراة المنتظرة على ملعب هزاع بن زايد.

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وتتراوح أسعار التذاكر بين 50 درهم إماراتي (261 جنيه مصري) وحتى 1000 درهم إماراتي (5223 جنيه مصري).

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

1000 درهم إماراتي - Football Lounge (تعادل 5223 جنيه مصري)

800 درهم إماراتي - Pitch Lounge (تعادل 4181 جنيه مصري)

700 درهم إماراتي - Club Lounge (تعادل 3658 جنيه مصري)

700 درهم إماراتي - Club Terrace (تعادل 3658 جنيه مصري)

600 درهم إماراتي – Premium (تعادل 3135 جنيه مصري)

500 درهم إماراتي - Level 5 Premium (تعادل 2613 جنيه مصري)

300 درهم إماراتي - GA1 (تعادل 1567 جنيه مصري)

200 درهم إماراتي - GA2 (تعادل 1045 جنيه مصري)

150 درهم إماراتي - GA3 (تعادل 783 جنيه مصري)

100 درهم إماراتي - GA4 (تعادل 522 جنيه مصري)

50 درهم إماراتي - GA5 (تعادل 261 جنيه مصري)

فيما تترواح أسعار التذاكر الخاصة VIP بين 25 ألف درهم إماراتي وإلى 50 ألف درهم إماراتي.

وبإمكانك حجز تذكرتك

من هنـــــــــــــــــــــــا.

وأقيمت النسخة السابقة من كأس السوبر على ملعب محمد بن زايد "الجزيرة" الذي يتسع لـ 40 ألف متفرج، فيما تقام المباراة المقبلة على ملعب هزاع بن زايد الذي يسع لـ 25 ألف متفرج فقط.

الأهلي الزمالك السوبر المصري هزاع بن زايد
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