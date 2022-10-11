انتهت في البطولة العربية للسلة - الأهلي ( 87) - (76 ) أهلي حلب.. تأهل الأحمر

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 12:11

كتب : FilGoal

سلة الأهلي

يلعب النادي الأهلي ضد نظيره أهلي حلب السوري ضمن ثمن نهائي البطولة العربية لكرة السلة.

FilGoal.com يقدّم متابعة مباراة فريق كرة السلة بالنادي الأهلي وأهلي حلب.

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نهاية المباراة

الأهلي 87 - أهلي حلب 76

الأهلي 87 - أهلي حلب 73

الأهلي 77 - أهلي حلب 62

الأهلي 75 - أهلي حلب 57

الأهلي 69 - أهلي حلب 50

الفترة الرابعة

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نهاية الفترة الثالثة

الاهلي 64 - 50 أهلي حلب

الأهلي 62 - أهلي حلب 45

الأهلي 54 - أهلي حلب 40

الأهلي 48 - أهلي حلب 37

بداية الفترة الثالثة

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نهاية الفترة الثانية

الأهلي 42 - أهلي حلب 32

الأهلي 39 - أهلي حلب 28

الأهلي 32 - أهلي حلب 19

الأهلي 27 - أهلي حلب 17

الفترة الثانية

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نهاية الفترة الأولى

الأهلي 25 - 17 أهلي حلب

الأهلي 20 - 12 أهلي حلب

الأهلي 18 - أهلي حلب 10

الأهلي 16-10 أهلي حلب

الفترة الأولى

سلة الأهلي البطولة العربية لكرة السلة
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