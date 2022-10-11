انتهت في البطولة العربية للسلة - الأهلي ( 87) - (76 ) أهلي حلب.. تأهل الأحمر
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 12:11
كتب : FilGoal
يلعب النادي الأهلي ضد نظيره أهلي حلب السوري ضمن ثمن نهائي البطولة العربية لكرة السلة.
FilGoal.com يقدّم متابعة مباراة فريق كرة السلة بالنادي الأهلي وأهلي حلب.
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نهاية المباراة
الأهلي 87 - أهلي حلب 76
الأهلي 87 - أهلي حلب 73
الأهلي 77 - أهلي حلب 62
الأهلي 75 - أهلي حلب 57
الأهلي 69 - أهلي حلب 50
الفترة الرابعة
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نهاية الفترة الثالثة
الاهلي 64 - 50 أهلي حلب
الأهلي 62 - أهلي حلب 45
الأهلي 54 - أهلي حلب 40
الأهلي 48 - أهلي حلب 37
بداية الفترة الثالثة
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نهاية الفترة الثانية
الأهلي 42 - أهلي حلب 32
الأهلي 39 - أهلي حلب 28
الأهلي 32 - أهلي حلب 19
الأهلي 27 - أهلي حلب 17
الفترة الثانية
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نهاية الفترة الأولى
الأهلي 25 - 17 أهلي حلب
الأهلي 20 - 12 أهلي حلب
الأهلي 18 - أهلي حلب 10
الأهلي 16-10 أهلي حلب
الفترة الأولى