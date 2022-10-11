عربي بدر: مددت تعاقدي مع الأهلي قبل الرحيل ولم أتدرب تحت قيادة كولر

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 12:02

كتب : FilGoal

عربي بدر - مصر الأولمبي ضد بنين الأولمبي

كشف عربي بدر لاعب الأهلي عن تمديد تعاقده قبل الانتقال لصفوف طلائع الجيش.

العربي بدر

النادي : طلائع الجيش

طلائع الجيش

وتعاقد طلائع الجيش مع عربي بدر لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال بدر عبر قناة الحياة: "انتقلت لمدة موسم بدون وجود نية للبيع، ومددت تعاقدي مع الأهلي لمدة موسم جديد ليتبقى في عقدي 3 مواسم. لم أتدرب مع مارسيل كولر لتواجدي في معسكر المنتخب الأولمبي".

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وأوضح "دائما أبحث عن فرصة اللعب والمشاركة ولذلك قررت الخروج على سبيل الإعارة. لدي ارتباطات هامة مع المنتخب الأولمبي وفي حاجة للمشاركة في المباريات بشكل أكبر".

واختتم "طموحي مع طلائع الجيش الحفاظ على إنجاز الموسم الماضي والمنافسة في البطولة العربية خاصة أن الفريق يضم عناصر مميزة وجهاز فني قوي بقيادة علاء عبد العال".

وكان FilGoal.com قد كشف اليوم الإثنين عن اتفاق طلائع الجيش على الحصول على خدمات عربي بدر لمدة موسم على سبيل الإعارة. (من هنا)

وأعير بدر إلى الجونة في الموسم قبل الماضي، حيث لعب معه 21 مباراة.

ثم أعير اللاعب إلى فيوتشر، ولعب معه 13 مباراة في الدوري خلال الموسم الماضي.

وعزز الفريق العسكري صفوفه بضم كل من: رجب بكار وعمر رضوان وأحمد أيمن منصور ومحمود فتح الله ومحمد سمير ومحمود وحيد وإسلام محارب ومصطفى الخواجة وكريم طارق وأحمد متعب ومحمد شريف حتحوت وخالد قمر ويحيى حامد.

ويقود الفريق في الموسم المقبل علاء عبد العال مدرب إيسترن كومباني السابقن والذي خلف طارق العشري في تدريب الفريق عقب نهاية الموسم.

وانتقل طارق العشري لتدريب سموحة خلفا لعبد الحميد بسيوني.

وأنهى طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع.

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