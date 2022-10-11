جاريدو: كنت أتشاجر مع غالي يوميا.. وأرهقني القتال في الأهلي

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 11:20

كتب : FilGoal

خوان كارلوس جاريدو

استرجع خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للإسماعيلي، ذكريات فترته الأولى في مصر وقتما كان مدربًا للأهلي.

وقاد جاريدو الأهلي منذ 7 سنوات وقاده للفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في نسختها الجديدة.

وقال جاريدو عبر قناة المحور: "لدي ذكريات سعيدة في الأهلي، كانت تجربة جميلة".

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واستدرك: "لكن لو عاد بي الزمن فإني سأستمتع أكثر لأني انشغلت بالقتال على عدة أصعدة تخص التنظيم داخل النادي".

وشرح: "كنت قادما من أوروبا وأردت جعل النادي محترفا وأن يتمتع بالحداثة، وقد شعرت بالإرهاق لكثرة القتال".

وكشف: "أنا على تواصل مع لاعبين كثر من تلك الفترة وهم يتحدثون عني بشكل مميز".

وعن علاقته بمديري الكرة في وقته، أوضح: "وائل جمعة وعلاء عبد الصادق شخصان عظيمان وقد ساعداني كثيرا، أعتبرهما صديقين لي".

كما كشف بشأن علاقته بـ حسام غالي قائد الأهلي وقتها: "حسام غالي كان لاعبا مقاتلا، وأنا أحب اللاعبين من هذا النوع حتى لو اختلفنا في وجهات النظر".

وأضاف مازحا: "كنت أتشاجر معه يوميا، لن أكذب، لأنه شخص متطلب للغاية من الجميع وخصوصا مع اللاعبين الصغار الذين كانوا يخافونه، شخصيته قوية للغاية".

وتحوّل للحديث عن عبد الله السعيد قائد بيراميدز الحالي: "للأسف عبد الله كان مصابًا لعدة أشهر عندما توليت المهمة في الأهلي ولم تسنح لي فرصة العمل معه كثيرا، لكني فوجئت بمستواه وقلت إنه لاعب مميز للغاية".

وأشار: "عبد الله السعيد يتمتع برؤية مذهلة داخل الملعب وقدرات عالية في التمريرات الحاسمة والركلات الحرة".

وشدد: "السنوات تركت أثرا إيجابيا عليه وحسّنت من شخصيته وأكسبته مزيدا من الجودة".

وتحوّل للحديث عن صالح جمعة المنضم مؤخرا للإسماعيلي من سيراميكا كليوباترا.

وقال جاريدو: "صالح جمعة يتدرب بقوة وهو ملتزم، نسعى لإيصاله إلى اللياقة البدنية المناسبة بعد إصابته الطويلة"

وأتم: "إنه لاعب يتمتع بقدرات كبيرة، هو الآن أكثر نضجًا ويتقدم في العمر وهو يدرك ذلك وبات أكثر ذكاء لأنه يحتاج إلى اقتناص الفرصة".

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