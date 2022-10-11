"أخيرا و ليس آخرا ".. أسوان يتعاقد مع إسلام جمال

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 11:08

كتب : FilGoal

إسلام جمال مدافع الزمالك

أتم نادي أسوان إجراءات التعاقد مع إسلام جمال مدافع الزمالك والإسماعيلي السابق.

وأعلن أسوان تعاقده مع إسلام جمال لمدة موسمين لتدعيم دفاعات ممثل الصعيد.

وأوضح أسوان أنه أنهى إجراءات ضم صاحب الـ 33 عاما قبل غلق القيد مساء أمس الإثنين.

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وسبق لـ إسلام جمال اللعب في أندية طلائع الجيش والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري وبتروجت.

وحصل جمال على 3 ألقاب خلال مسيرته وجميعهم خلال تواجده بالزمالك، إذ توج بلقب واحد للدوري ولقبين لكأس مصر.

كما أعلن نادي أسوان تجديد عقد محمود صلاح صانع ألعاب الفريق لمدة عامين حتى صيف 2024.

وضم أسوان حتى الآن كل من الجابوني ماليك إيفونا والمغربي أحمد بلحاج وأحمد حمودي وإبراهيم عايش وعبد الرحمن العشري وميدو العطار وصابر الشيمي وميدو مصطفى ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد وإسلام صلاح وعماد فتحي وديلسون كاموني وعلي فتحي ومحمد عطوة وعمرو حسام وباي كامارا ورافاييل إياجوا.

ويفتتح أسوان مبارياته في الدوري المصري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الأولى.

إسلام جمال أسوان
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