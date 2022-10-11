محمد هيثم ناشئ نادي زد ينتقل إلى فيتوريا جيمارايش البرتغالي
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 10:50
كتب : حامد وجدي
انتقل محمد هيثم مهاجم نادي زد إلى فيتوريا جيمارايش البرتغالي.
وصرّح وائل الخربتاوي وكيل اللاعب لـ FilGoal.com: "هيثم وقّع على عقد مع فيتوريا جيمارايش حتى 2025".
وأضاف: "نادي زد يمتلم في العقد نسبة 25% من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا".
وأتم: "هناك شرط جزائي في عقد اللاعب مع فيتوريا جيمارايش بقيمة 500 ألف يورو".
ويبلغ هيثم 16 عامًا، وقد انضم إلى زد قادمًا من الزمالك مطلع العام الجاري.
وسيلتحق محمد هيثم بقطاع الناشئين في النادي البرتغالي الذي ينافس فريقه الأول في الدوري الممتاز.
واحتل فيتوريا جيمارايش المركز السادس في الدوري البرتغالي الموسم الماضي، واختار مؤخرا روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر كأفضل مدرب في تاريخه.
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