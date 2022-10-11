مواعيد مباريات الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 – صدامات عنيفة في دوري أبطال أوروبا.. وسلة الأهلي

تنطلق اليوم جولة جديدة من منافسات دوري أبطال أوروبا المسابقة القارية الأقوى على مستوى العالم.

FilGoal.com يقدّم مواعيد المباريات والقنوات الناقلة والمعلقين.

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دوري أبطال أوروبا

البداية في السابعة إلا ربع مساءً بمواجهة كوبنهاجن الدنماركي ومانشستر سيتي الإنجليزي، مباراة تُنقل عبر beIN Sports Premium 1.

وفي نفس التوقيت لكن عبر beIN Sports Premium 3، يلتقي ماكابي حيفا بـ يوفنتوس الإيطالي.

وفي مباريات التاسعة مساءً، يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفا على ميلان الإيطالي، مباراة تُنقل عبر beIN Sports Premium 1 ويعلّق عليها حفيظ دراجي.

كما يستقبل شاختار دونتسك نظيره ريال مدريد الإسباني عبر beIN Sports Premium 2 بتعليق حسن العيدروس.

ويحل بنفيكا البرتغالي ضيفًا على باريس سان جيرمان الفرنسي عبر beIN Sports premium 3 بتعليق عامر الخوذيري.

كما يستقبل بروسيا دورتموند الألماني نظيره إشبيلية الإسباني في التاسعة مساءً أيضًا عبر beIN Sports Extra 1 بتعليق خالد الحدي.

الدوري السعودي

يستضيف اتحاد جدة الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد نظيره ضمك ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

ويلعب الاتحاد ضد ضمك في تمام الساعة الخامسة والربع مساء عبر قناة SSC SPORT 1.

كما يواجهة النصر منافسه العدالة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء عبر قناة SSC SPORT 1.

كأس رابطة المحترفين الإماراتي

يلعب نادي الوحدة الإماراتي الذي يضم بين صفوفه أحمد رفعت أمام نظيره اتحاد كلباء في تمام الساعة السادسة مساء عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

ويحل الجزيرة الذي يضم أشرف بن شرقي ضيفا على دبا الفجيرة في تمام الساعة الثالثة والربع عصرا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

البطولة العربية لكرة السلة

يلعب النادي الأهلي ضد نظيره أهلي حلب السوري في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا عبر قناة دبي الرياضية.

دوري الدرجة الثانية

يستضيف نادي هلال مطروح منافسه جمهورية شبين في تمام الساعة الثالثة عصرا.