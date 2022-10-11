يحيى الكومي لـ في الجول: صرفنا دفعة من مستحقات اللاعبين.. وسنبدأ الموسم في أفضل شكل

كشف يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي عن صرف دفعة مستحقات الفريق كاملة بعد المواجهة المودية التي أقسمت مساء أمس الاثنين.

وقال يحيى الكومي لـ FilGoal.com: "نفذت وعدي للاعبين القدام والصفقات الجديدة وبعد المباراة الودية (مساء الاثنين) تم صرف الشيكات الخاصة بدفعة مستحقات الفريق لكي نبدأ الموسم الجديد في أفضل شكل ممكن".

وأضاف "واجهنا عديد المشاكل وتم حلها كان آخرها مشكلة القيد التي أثارت ضيق كل محافظة الإسماعيلية".

وواصل "عقدت جلسات مع اتحاد الكرة واتفقنا على جدولة الأموال المتأخرة".

وأتم "راض عن قرعة الدوري لأنها غير موجهة، ونحن في كامل الاستعداد للموسم الجديد".

وتعاقد الإسماعيلي مع كل من: ياو أنور - عبد القادر كوليبالي - حمدي النقاز - نور الزمان زموري - فراس شواط - باسم مرسي - صالح جمعة - محمود الشبراوي - كريم عرفات - محمد حسن - أحمد محسن - محمد خليفة

ويبدأ الإسماعيلي مشواره في الموسم الجديد من الدوري المصري بملاقاة الأهلي.