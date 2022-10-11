يحيى الكومي لـ في الجول: صرفنا دفعة من مستحقات اللاعبين.. وسنبدأ الموسم في أفضل شكل

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 01:06

كتب : بسام أبو بكر

يحيى الكومي

كشف يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي عن صرف دفعة مستحقات الفريق كاملة بعد المواجهة المودية التي أقسمت مساء أمس الاثنين.

وقال يحيى الكومي لـ FilGoal.com: "نفذت وعدي للاعبين القدام والصفقات الجديدة وبعد المباراة الودية (مساء الاثنين) تم صرف الشيكات الخاصة بدفعة مستحقات الفريق لكي نبدأ الموسم الجديد في أفضل شكل ممكن".

وأضاف "واجهنا عديد المشاكل وتم حلها كان آخرها مشكلة القيد التي أثارت ضيق كل محافظة الإسماعيلية".

أخبار متعلقة:
النصر يعلن عبر في الجول انتقال عبد الرحمن جودة إلى بيراميدز مرتضى منصور يعلن انضمام يوسف حسن لـ الزمالك أحمد عيد لـ في الجول: أنا من طلبت الانتقال لـ إنبي.. وسأجتهد من أجل العودة للزمالك ثروت سويلم: الأندية لم تعترض على لعب الدوري وقت كأس العالم.. وتواجد عامر حسين طبيعي

وواصل "عقدت جلسات مع اتحاد الكرة واتفقنا على جدولة الأموال المتأخرة".

وأتم "راض عن قرعة الدوري لأنها غير موجهة، ونحن في كامل الاستعداد للموسم الجديد".

وتعاقد الإسماعيلي مع كل من: ياو أنور - عبد القادر كوليبالي - حمدي النقاز - نور الزمان زموري - فراس شواط - باسم مرسي - صالح جمعة - محمود الشبراوي - كريم عرفات - محمد حسن - أحمد محسن - محمد خليفة

ويبدأ الإسماعيلي مشواره في الموسم الجديد من الدوري المصري بملاقاة الأهلي.

الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
النصر يعلن عبر في الجول انتقال عبد الرحمن جودة إلى بيراميدز مرتضى منصور يعلن انضمام يوسف حسن لـ الزمالك ثروت سويلم: الأندية لم تعترض على لعب الدوري وقت كأس العالم.. وتواجد عامر حسين طبيعي أحمد عيد لـ في الجول: أنا من طلبت الانتقال لـ إنبي.. وسأجتهد من أجل العودة للزمالك مرتضى منصور: رغبتنا كانت ضم عبد الله السعيد ولكن "كان مستعدا للتنازل عن أي شيء".. مرتضى منصور يعلن انضمام عمرو السيسي لـ الزمالك رئيس إنبي: تعاقدنا مع عماد ميهوب ومحمد عبد العاطي.. وموقف علي فوزي أحمد سامي: صلاح محسن لم يرفض سيراميكا.. الأمر كان متوقفا على الناديين
أخر الأخبار
يحيى الكومي لـ في الجول: صرفنا دفعة من مستحقات اللاعبين.. وسنبدأ الموسم في أفضل شكل ساعة | الكرة المصرية
النصر يعلن عبر في الجول انتقال عبد الرحمن جودة إلى بيراميدز ساعة | ميركاتو
مرتضى منصور يعلن انضمام يوسف حسن لـ الزمالك 2 ساعة | ميركاتو
ثروت سويلم: الأندية لم تعترض على لعب الدوري وقت كأس العالم.. وتواجد عامر حسين طبيعي 2 ساعة | الكرة المصرية
أحمد عيد لـ في الجول: أنا من طلبت الانتقال لـ إنبي.. وسأجتهد من أجل العودة للزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
مرتضى منصور: رغبتنا كانت ضم عبد الله السعيد ولكن 2 ساعة | الكرة المصرية
"كان مستعدا للتنازل عن أي شيء".. مرتضى منصور يعلن انضمام عمرو السيسي لـ الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
رئيس إنبي: تعاقدنا مع عماد ميهوب ومحمد عبد العاطي.. وموقف علي فوزي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي 4 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة