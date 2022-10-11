مرتضى منصور يعلن انضمام يوسف حسن لـ الزمالك

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 00:38

كتب : FilGoal

يوسف حسن - منتخب مصر للشباب

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك تعاقد النادي مع يوسف حسن مهاجم وادي دجلة.

وجاء ذلك عبر فيديو في قناته على منصة يوتيوب.

وقال يوسف حسن بعد التوقيع: "الزمالك من أعظم الاندية في مصر وإفريقيا وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية".

أخبار متعلقة:
ثروت سويلم: الأندية لم تعترض على لعب الدوري وقت كأس العالم.. وتواجد عامر حسين طبيعي أحمد عيد لـ في الجول: أنا من طلبت الانتقال لـ إنبي.. وسأجتهد من أجل العودة للزمالك "كان مستعدا للتنازل عن أي شيء".. مرتضى منصور يعلن انضمام عمرو السيسي لـ الزمالك مرتضى منصور: رغبتنا كانت ضم عبد الله السعيد ولكن

No description available.

وتعاقد الزمالك في الموسم الحالي مع تسع صفقات، وهم مصطفى شلبي وعمرو السيسي ويوسف حسن وزكريا الوردي وإبراهيما نداي ومصطفى الزناري وعمر جابر ونبيل عماد "دونجا" وسامسون أكنيولا.

مهاجم منتخب مصر للشباب والبالغ 19 عاما بدأ مسيرته مع المقاولون العرب وانضم العام الماضي لصفوف دجلة مقابل مليوني جنيه.

وسبق أن ذكر خالد الزيات وكيل اللاعبين في وقت سابق بعام 2020، أن يوسف حسن لاعب المقاولون العرب آنذاك تلقى عرض معايشة من نادي ميخلين البلجيكي.

كما تلقى دعوة أخرى لخوض فترة معايشة في نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بداية 2021.

وفضل اللاعب من قبل الانضمام في الصيف الماضي لصفوف وادي دجلة على حساب الأهلي.

وقال حسن في تصريحات عبر قناة صدى البلد بشهر أكتوبر 2021: "من الشرف لي أن ألعب للنادي الأهلي وانتقلت لوادي دجلة من أجل الأهلي، حصلت على ثلاثة عروض محلية ولكنني فضلت وادي دجلة".

وأضاف "بعد التوقيع لوادي دجلة حصلت على عرض من سبورتنج لشبونة للمرة الثانية، وسأرى ما سيجد في يناير، سواء كان الأهلي أو سبورتنج لشبونة".

وتواجد يوسف حسن ضمن قائمة منتخب مصر في كأس العرب للشباب والتي خسر المنتخب خلالها المباراة النهائية بركلات الترجيح.

الزمالك الدوري المصري وادي دجلة يوسف حسن فانتازي فانتازي الدوري المصري
نرشح لكم
النصر يعلن عبر في الجول انتقال عبد الرحمن جودة إلى بيراميدز مرتضى منصور: رغبتنا كانت ضم عبد الله السعيد ولكن "كان مستعدا للتنازل عن أي شيء".. مرتضى منصور يعلن انضمام عمرو السيسي لـ الزمالك أحمد سامي: صلاح محسن لم يرفض سيراميكا.. الأمر كان متوقفا على الناديين خبر في الجول - أحمد عيد من الزمالك إلى إنبي "وقع لنا منذ شهر ونصف".. مرتضى منصور يعلن انضمام مصطفى شلبي لـ الزمالك التدعيمات مستمرة.. أسوان يضم رافاييل إياجوا خبر في الجول - يوسف حسن يوقع على عقود انضمامه إلى الزمالك
أخر الأخبار
يحيى الكومي لـ في الجول: صرفنا دفعة من مستحقات اللاعبين.. وسنبدأ الموسم في أفضل شكل ساعة | الكرة المصرية
النصر يعلن عبر في الجول انتقال عبد الرحمن جودة إلى بيراميدز ساعة | ميركاتو
مرتضى منصور يعلن انضمام يوسف حسن لـ الزمالك 2 ساعة | ميركاتو
ثروت سويلم: الأندية لم تعترض على لعب الدوري وقت كأس العالم.. وتواجد عامر حسين طبيعي 2 ساعة | الكرة المصرية
أحمد عيد لـ في الجول: أنا من طلبت الانتقال لـ إنبي.. وسأجتهد من أجل العودة للزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
مرتضى منصور: رغبتنا كانت ضم عبد الله السعيد ولكن 2 ساعة | الكرة المصرية
"كان مستعدا للتنازل عن أي شيء".. مرتضى منصور يعلن انضمام عمرو السيسي لـ الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
رئيس إنبي: تعاقدنا مع عماد ميهوب ومحمد عبد العاطي.. وموقف علي فوزي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي 4 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة