ثروت سويلم: الأندية لم تعترض على لعب الدوري وقت كأس العالم.. وتواجد عامر حسين طبيعي

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية عن موافقة الأندية على خوض مباريات الدوري وقت كأس العالم.

وأجرت رابطة الأندية قرعة الموسم الجديد للدوري الممتاز والمقرر انطلاقه يوم 18 أكتوبر.

وأعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية خلال القرعة عن إقامة أربع جولات كحد أقصى وقت كأس العالم.

وقال ثروت سويلم عبر قناة صدى البلد: "كان هناك إجماع من الرابطة باختيار عامر حسين ليكون مسؤولا عن إدارة المسابقات وهو الأحق بذلك حرصا على نجاح تنظيم المسابقة هذا الموسم".

وأوضح "الموسم المقبل لن أقول عنه استثنائي ولكنه سيكون السبب في العودة للمواعيد الطبيعية لانطلاق الموسم ونهايته".

وكشف سويلم "تم إخطار الأندية أنه إذا حدث أي شيء وتم تأجيل نهاية المسابقة سيتم اللجوء لترتيب الدور الأول لتحديد الفرق المتأهلة للبطولات القارية".

وشدد عضو رابطة الأندية "إقامة جولات من الدوري وقت كأس العالم في مصلحة الأندية ولا يوجد اعتراض من أي ناد".

وتسائل سويلم "هل الأفضل للأندية انطلاق الدوري ثم بعد شهر التوقف وقت كأس العالم لشهر كامل يؤثر على موعد نهاية الدوري؟ بالطبع ما سيحدث سيخدم الأندية".

وكشف عضو رابطة الأندية "لم يسعفنا الوقت الموسم الماضي لتقديم جوائز فردية كأفضل لاعب في الشهر وحكم ومدرب، وسندرس آلية اختيار ذلك بحيادية تامة".

وبسؤاله عن الحكام أوضح "بنسبة كبيرة سيكون الموسم الحالي هو أكبر نسبة لتواجد الحكام الأجانب، إذا كان الأمر باتفاق من الفريقين ودفع القيمة المالية فسيتم استقدام الحكام بدون ضوابط".

وشدد "أنا ضد استقدام الحكام الأجانب أو وجود خبير أجنبي ولكن علينا التعاون من أجل مصلحة الكرة المصرية لأن لدينا أفضل حكام في إفريقيا".

أما عن موعد مباريات الدوري اختتم تصريحاته"عامر حسين في معسكر مغلق مع نفسه من أجل إعلان توقيتات جدول الدوري بالكامل خلال الأسبوع الجاري".