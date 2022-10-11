أحمد عيد لـ في الجول: أنا من طلبت الانتقال لـ إنبي.. وسأجتهد من أجل العودة للزمالك

شدد أحمد عيد لاعب الزمالك المعار إلى إنبي على أنه من طلب الخروج من الفريق للحصول على فرصة للمشاركة أساسيا.

وانتقل عيد لإنبي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال عيد في تصريحات لـ FilGoal.com: "فضلت الخروج من الزمالك من أجل الحصول على فرصة للمشاركة".

وتابع "تم اختياري في قائمة المنتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية وطموحي أن أتواجد في تصفيات الأولمبياد ومن خلاله انضم للمنتخب الأول".

وأضاف "كان لدي أكثر من عرض منهم الاتحاد والمقاولون العرب ولكن فضلت إنبي لأن فرصتي أكبر وهو ناد كبير يصنع النجوم ويطور اللاعبين الشباب".

وأتم "سأجتهد للمشاركة بشكل أساسي مع إنبي وطموحي ان أظهر بأفضل شكل ممكن لكي أرجع لبيتي نادي الزمالك مرة أخرى".

ولعب أحمد عيد 22 مباراة بقميص الزمالك منذ تصعيده للفريق الأول في 2020.

ولعب ابن الـ21 عاما معارا للإسماعيلي من يناير الماضي، وشارك مع الدراويش في ثلاث مباريات فقط.

وأعلن الزمالك في وقت سابق اليوم تعاقده مع مصطفى شلبي قادما من إنبي.

وقال شريف أبو الغيظ بعد ذلك المتحدث الرسمي باسم إنبي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "أحمد عيد سينتقل إلى إنبي على سبيل الإعارة".

وسيكون أحمد عيد الصفقة رقم 12 لإنبي خلال سوق الانتقالات بعد ضم سيف الخشاب مدافع سبورتنج وصلاح زايد جناح دكرنس وعلي أوسكار جناح دمنهور وأحمد خليل كالوشا من النصر لمدة خمسة مواسم.

والحارس رمضان مصطفى، بجانب الثنائي أحمد قفة وجوزيف أتولي مقابل رحيل جون إيبوكا إلى سيراميكا كليوباترا، والصربي ديجان ميليج، ومحمد ناصر من إيسترن كومباني، وشميلس بيكلي في صفقة انتقال حر.

ثم إيريك تراوري على سبيل الإعارة من بيراميدز لمدة موسم واحد.

وتعاقد إنبي مع أحمد كشري لتدريب الفريق حتى 2024.