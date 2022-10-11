مرتضى منصور: رغبتنا كانت ضم عبد الله السعيد ولكن

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن رغبة النادي في وقت سابق في التعاقد مع عبد الله السعيد قائد بيراميدز.

وأعلن بيراميدز السبت الماضي رسميا تجديد تعاقد قائده عبد الله السعيد.

وقال مرتضى منصور في فيديو عبر قناته في يوتيوب: "كنت أرغب في التعاقد مع عبد الله السعيد ولكن اللاعب فكر أنه سيأتي ليلعب سنة أو سنتين فقط".

وأضاف "عندما راسلت سالم الشامسي للتعاقد معه قال لي "عبد الله السعيد من أصول النادي"".

وأتم "أتمنى لهم التوفيق، وللأهلي أيضا طالما كان بعيدا عني". +

وأعلن مرتضى منصور في وقت سابق تعاقد الزمالك مع مصطفى شلبي وعمرو السيسي ليترفع عدد صفقات الزمالك لتسع صفقات بعد زكريا الوردي وإبراهيما نداي ومصطفى الزناري وعمر جابر ونبيل عماد "دونجا" وسامسون أكنيولا بجانب إعلان مرتضى منصور عن ضم يوسف حسن مهاجم وادي دجلة أيضا.

وانضم عبد الله السعيد إلى بيراميدز قادما من أهلي جدة السعودي في يناير من عام 2019 في صفقة انتقال حر.

وشارك عبد الله السعيد مع بيراميدز في 138 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 41 هدفا وصنع 35 آخرين.

ولم يتوج عبد الله السعيد مع بيراميدز حتى الآن بأي لقب، وحصل على وصافة كأس مصر والكونفدرالية.

وسجل عبد الله السعيد 122 هدفا في مسيرته في الدوري المصري مع الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز.

ويعد السعيد هو رابع هدافي الدوري المصري تاريخيا بالتساوي مع مصطفى رياض نجم الترسانة، وبعد أيقونة الشواكيش حسن الشاذلي (173 هدفا) وحسام حسن (168 هدفا) والسيد الضيظوي (127 هدفا).

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