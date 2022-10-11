"كان مستعدا للتنازل عن أي شيء".. مرتضى منصور يعلن انضمام عمرو السيسي لـ الزمالك

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 00:06

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش - عمرو السيسي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تعاقده مع عمرو السيسي لاعب وسط طلائع الجيش ليكون آخر صفقات الأبيض في سوق الانتقالات حسب تأكيداته.

وجاء ذلك عبر فيديو في قناته على منصة يوتيوب.

وقال مرتضى منصور عبر قناته في يوتيوب: "عمرو السيسي مسمار خط الوسط هو آخر صفقات الزمالك في سوق الانتقالات".

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وأضاف "تحدثت في وقت سابق أنه يتبقى لنا صفقتين وهو ما حدث، لبينا كل طلبات فيريرا وعمرو السيسي مع مصطفى شلبي لتقوية قوام الفريق".

وتابع "عمرو السيسي "موت نفسه" لكي يلعب في الزمالك، وأرسل لي رسالة قال "أنا مستعد أتنازل عن أي مبلغ بس ألعب في الزمالك".

وواصل "عقد عمرو السيسي أربع سنوات مع الزمالك وسيكون إضافة قوية لوسط الملعب".

واستكمل "خط الوسط كان الأضعف والآن أصبح حديديا مثل الدفاع والهجوم".

واستطرد "عمرو السيسي وقع للزمالك من حوالي شهر ونصف، ولكننا لم نعلن حتى تم الاتفاق بشكل كامل مع طلائع الجيش ومحمد الطويلة رئيس النجوم".

ومن جانبه، قال عمرو السيسي في نفس الفيديو: "أشكر مرتضى منصور فلقد حاول كثيرا لكي ألعب مع الزمالك وكانت رغبتي أن ألعب هنا".

وسيكون عمرو السيسي تاسع صفقات الزمالك في سوق الانتقالات بعد مصطفى شلبي وزكريا الوردي وإبراهيما نداي ومصطفى الزناري وعمر جابر ونبيل عماد "دونجا" وسامسون أكنيولا بجانب إعلان مرتضى منصور عن ضم يوسف حسن مهاجم وادي دجلة أيضا.

وانضم عمرو السيسي من النجوم إلى طلائع الجيش في عام 2019.

وشارك عمرو السيسي صاحب الـ28 عاما مع طلائع الجيش في 95 مباراة وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع اثنين.

وتوج عمرو السيسي بكأس السوبر المصري مع طلائع الجيش على حساب الأهلي.

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