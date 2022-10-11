رئيس إنبي: تعاقدنا مع عماد ميهوب ومحمد عبد العاطي.. وموقف علي فوزي

أعلن أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي تعاقده مع صفقتين جديدتين قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الشريعي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "تعاقدنا منذ قليل مع عماد ميهوب قادما من بيراميدز ليعوض رحيل مصطفى شلبي إلى الزمالك".

وأضاف "كما أتممنا تعاقدنا مع محمد عبد العاطي لاعب سموحة".

وكشف الشريعي عن فشل المفاوضات مع المصري لضم علي فوزي الظهير الأيمن لإنبي.

وقال الشريعي: علي فوزي بقاي معنا في الموسم الحالي ولن يرحل عن الفريق".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن تعاقد ناديه مع مصطفى شلبي قادما من إنبي.

وضم إنبي 11 صفقات قبل ميهوب وعبد العاطي، بضم سيف الخشاب مدافع سبورتنج وصلاح زايد جناح دكرنس وعلي أوسكار جناح دمنهور وأحمد خليل كالوشا من النصر لمدة خمسة مواسم.

والحارس رمضان مصطفى، بجانب الثنائي أحمد قفة وجوزيف أتولي مقابل رحيل جون إيبوكا إلى سيراميكا كليوباترا، والصربي ديجان ميليج، ومحمد ناصر من إيسترن كومباني، وشميلس بيكلي في صفقة انتقال حر

وتعاقد إنبي مع أحمد كشري لتدريب الفريق حتى 2024.