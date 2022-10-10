أحمد سامي: صلاح محسن لم يرفض سيراميكا.. الأمر كان متوقفا على الناديين

نفى أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا، أن يكون صلاح محسن قد رفض الانضمام للفريق في وقتٍ سابق.

وانضم محسن إلى سيراميكا كليوباترا قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع بند إمكانية الشراء.

وصرّح سامي عبر أون تايم سبورتس 1: "اللاعبون الذين رحلوا جيدون بالطبع، لكننا كنا نبحث عن نوع مختلف وأعمار أصغر".

وتابع: "نجحنا في عمل توليفة مميزة وأعدنا هيكلة الفريق".

وعن موقف صلاح محسن: "صلاح محسن لم يرفض سيراميكا كليوباترا".

وتابع: "لماذا سيرفض سيراميكا؟ ولو رفضه فلماذا انضم الآن؟ الأمر كان متوقفًا فقط على اتفاق إدارتي الناديين".

وأتم: "طموحي هذا العام أن نؤدي بشكل جيد ونحقق نتائج إيجابية".

وكشف نادي سيراميكا كليوباترا أن تعاقده مع صلاح محسن جاء بناء على رغبة أحمد سامي المدير الفني للفريق.

وتعاقد سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات مع محمد كناريا وعمرو قلاوة، وأحمد ياسر ريان، وجون إيبوكا، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة"، ومحمد شكري، وأحمد رمضان، وأحمد هاني، ومحمد عادل، ومحمد ناصف ومحمد بسام.

ويفتتح سيراميكا كليوباترا مبارياته في الموسم الجديد من الدوري المصري أمام فريق المصري البورسعيدي.

وينطلق الدوري المصري يوم 18 أكتوبر ولم يتم الكشف عن موعد المباريات بشكل رسمي حتى الآن.