خبر في الجول - أحمد عيد من الزمالك إلى إنبي

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 23:49

كتب : إبراهيم رمضان أحمد شوقي

أحمد عيد مع الزمالك أمام أسوان

أتم أحمد عيد لاعب الزمالك انتقاله إلى إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، حسبما علم FilGoal.com.

ولعب أحمد عيد 22 مباراة بقميص الزمالك منذ تصعيده للفريق الأول في 2020.

ولعب ابن الـ21 عاما معارا للإسماعيلي من يناير الماضي، وشارك مع الدراويش في ثلاث مباريات فقط.

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وأعلن الزمالك في وقت سابق اليوم تعاقده مع مصطفى شلبي قادما من إنبي.

وقال شريف أبو الغيظ بعد ذلك المتحدث الرسمي باسم إنبي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "أحمد عيد سينتقل إلى إنبي على سبيل الإعارة".

وسيكون أحمد عيد الصفقة رقم 12 لإنبي خلال سوق الانتقالات بعد ضم سيف الخشاب مدافع سبورتنج وصلاح زايد جناح دكرنس وعلي أوسكار جناح دمنهور وأحمد خليل كالوشا من النصر لمدة خمسة مواسم.

والحارس رمضان مصطفى، بجانب الثنائي أحمد قفة وجوزيف أتولي مقابل رحيل جون إيبوكا إلى سيراميكا كليوباترا، والصربي ديجان ميليج، ومحمد ناصر من إيسترن كومباني، وشميلس بيكلي في صفقة انتقال حر.

ثم إيريك تراوري على سبيل الإعارة من بيراميدز لمدة موسم واحد.

وتعاقد إنبي مع أحمد كشري لتدريب الفريق حتى 2024.

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