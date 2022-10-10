إنبي: عرض الزمالك كان أعلى من الأهلي بقليل.. ومشكلة كادت أن تعطل الصفقة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 23:42

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي - إنبي

كشف شريف أبو الغيط المتحدث باسم إنبي عن مشكلة كادت أن توقف المفاوضات بين إنبي والزمالك حول انتقال مصطفى شلبي للأخير، كما شدد أبو الغيط على أن عرض الزمالك كان قريبا من عرض الأهلي المادي.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التعاقد مع مصطفى شلبي قادما من إنبي.

وقال أبو الغيط في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "الصفقة كانت متوقفة بسبب موضوع الحجز على أرصدة نادي الزمالك لأننا لم نقبل الحصول على شيكات لأننا نخضع لرقابة مالية والزمالك تفهم الأمر وقام بحل المشكلة"

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وتابع "حصلنا على المقابل المادي للصفقة كاش والاستغناء الخاص باللاعب وصل الزمالك بالفعل".

وأضاف "لم نغالي على الأهلي نهائيا ونكن له كل الاحترام والمفاوضات معه لم تتوقف لأسباب مادية لأن الأرقام كانت قريبة جدا وتوقعي أنها قد توقفت لأسباب فنية".

وأتم "لن أقول الرقم الذي تمت مقابله الصفقة ولكنه أقل من 25 مليون جنيه بكثير ورقم قريب جدا من الرقم الذي عرضه الأهلي ولكنه أعلى بقليل".

ويلعب مصطفى شلبي -27 عاما- في مركز الجناح الأيسر وكان قد انتقل إلى صفوف إنبي في 2020 قادما من بترول أسيوط.

وبدأ شلبي مسيرته عام 2015 مع مركز بني مر في الدرجة الرابعة.

ثم انتقل لنادي بترول أسيوط في الدرجة الثالثة ثم صعد للدرجة الثانية.

وساهم شلبي في 12 هدفا في مسابقة الدوري هذا الموسم إذ سجل 10 وصنع اثنين آخرين في 28 مباراة خاضهم مع الفريق.

وفي مباراة كأس مصر التي ودع فيها إنبي أمام البنك الأهلي، سجل مصطفى شلبي هدفين وصنع آخر والتي انتهت بنتيجة 4-4 قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح.

وأعلن إنبي تعاقده مع أحمد كشري مدربا جديدا للفريق خلفا لجورفان فييرا الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.

وأنهى إنبي الموسم الماضي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

مصطفى شلبي إنبي الزمالك شريف أبو الغيط
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