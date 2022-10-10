في ليلة العاصفة الرعدية.. إلتشي يتعادل مع مايوركا ورقم قياسي سلبي تاريخي يقترب

تعادل ريال مايوركا أمام مضيفه إلتشي بهدفٍ لكل طرف في ملعب مارتينيز فاليرو، بختام الجولة الثامنة للدوري الإسباني.

إلتشي تقدّم بالهدف الأول بواسطة إيزيكييل بونسي، لكن فيدات موريتشي تعادل لـ مايوركا في الشوط الثاني من ركلة جزاء.

ورفع مايوركا رصيده إلى 9 نقاط في المركز 12، بينما اكتفى إلتشي بالوصول للنقطة الثانية في المركز 20 -الأخير-.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة باحتساب ركلتي جزاء، وإشهار بطاقة حمراء لكل فريق، و9 بطاقات صفراء.

وأكمل كارلوس كليرك ظهير إلتشي 29 مباراة متتالية دون تحقيق أي فوز بالدوري الإسباني.

ولم يعرف كليرك طعم الفوز في 25 مباراة مع ليفانتي بالموسم الماضي، ثم 4 مباريات مع إلتشي هذا الموسم.

ويقترب كليرك من تحطيم الرقم القياسي السلبي البالغ 31 مباراة متتالية دون فوز حققها خايمي روميرو في وقتٍ سابق.

Great to see Spiderman AND Batman braving the rain at Elche-Mallorca tonight. pic.twitter.com/NQ0zyrJAzR — Fútbol es la leche (@futboleslaleche) October 10, 2022

تقنية الفيديو تدخلت بعد 12 دقيقة من اللقاء لتحتسب ركلة جزاء لـ مايوركا.

لكن الهداف الكوسوفي موريتشي أهدرها بعد تصدٍ مميز من إدجار باديّا حارس مرمى إلتشي.

وتصدى باديّا لركلة الجزاء الثانية له هذا الموسم، والخامسة عمومًا في مسيرته بالدوري الإسباني.

الرد جاء قويًا وتقدّم الأرجنتيني بونسي لـ إلتشي بضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها جيرارد جومباو في الدقيقة 15.

في الشوط الثاني أقحم ألبيرتو جاييجو -المدرب المؤقت لـ إلتشي- مهاجمه الأرجنتيني لوكاس بويه.

واحتاج بويه إلى دقيقتين و11 ثانية فقط ليغادر الملعب مجددًا بعد تدخل وحشي على منافسه، تدخلت معه تقنية الفيديو معلنة عن بطاقة حمراء.

مايوركا عاد للحصول على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 71، لكن موريتشي لم يهدرها هذه المرة وسجل بنجاح في شباك باديا.

بعدها طُرد موريتشي في الدقيقة 85 بتدخُل من تقنية الفيديو بعد أن لكم بيري ميّا لاعب إلتشي.

وأشهر الحكم فالنتينو بيتزارو 9 بطاقات صفراء خلال اللقاء الذي تأجل انطلاقه 20 دقيقة.

وضربت عاصفة رعدية الملعب مباشرة قبل بداية المباراة وهددت إقامتها.