كرة سلة - الاتحاد المصري يكشف عن اجتماع مثمر مع وزارة الداخلية لحضور الجماهير

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة عن عقد اجتماع مثمر مع وزارة الداخلية من أجل إعادة الجماهير إلى المدرجات من جديد.

وأشار اتحاد السلة في وقت سابق إلى طلب الحصول على الموافقات الأمنية لحضور الجماهير في الموسم المقبل والترتيب لعودتهم للصالات مرة أخرى.

وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة السلة كالآتي:

"استقبلت مديرية أمن القاهرة اليوم الإثنين كل من محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ومحمد الحلو المدير التنفيذي وممثل لجنة المسابقات".

"جاء اجتماع مديرية أمن القاهرة مع مسؤولي الاتحاد المصري من أجل مناقشة عودة الجماهير مرة أخرى لملاعب كرة السلة بداية من الموسم الجديد".

"شهد الاجتماع ترحيب الجهات الأمنية بعودة الجماهير لمباريات كرة السلة مرة أخرى في الموسم الجديد، ولكن مع تحديد شروط دخول الجماهير على جميع الملاعب وملاعب الأندية".

"وعقد مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد اجتماع في وقت سابق مع مسؤولي شركة تذكرتي من أجل مناقشة خطوات حضور الجمهور لمباريات كرة السلة بداية من الموسم المقبل".

"ويسعى الاتحاد المصري لكرة السلة الحصول على الموافقات الأمنية لحضور الجماهير والترتيب لعودتهم للمدرجات في الصالات مرة أخرى".