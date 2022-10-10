خبر في الجول - يوسف حسن يوقع على عقود انضمامه إلى الزمالك

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 22:56

كتب : FilGoal

يوسف حسن - منتخب مصر للشباب

أتم نادي الزمالك اتفاقه مع يوسف حسن مهاجم وادي دجلة ليصبح لاعبا في صفوف الفريق.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب وقع بالفعل على عقود انضمامه الرسمية إلى صفوف نادي الزمالك.

وتواجد مندوب من نادي وادي دجلة في الزمالك خلال توقيع اللاعب وحصل على "شيك" بالمقابل المادي للصفقة.

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وبات يوسف حسن سابع صفقات الزمالك في الموسم الجديد بعد التعاقد مع كل من زكريا الوردي وإبراهيما نداي ومصطفى الزناري وعمر جابر ونبيل عماد "دونجا" وسامسون أكينيولا.

مهاجم منتخب مصر للشباب والبالغ 19 عاما بدأ مسيرته مع المقاولون العرب وانضم العام الماضي لصفوف دجلة مقابل مليوني جنيه.

وسبق أن ذكر خالد الزيات وكيل اللاعبين في وقت سابق بعام 2020، أن يوسف حسن لاعب المقاولون العرب آنذاك تلقى عرض معايشة من نادي ميخلين البلجيكي.

كما تلقى دعوة أخرى لخوض فترة معايشة في نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بداية 2021.

وفضل اللاعب من قبل الانضمام في الصيف الماضي لصفوف وادي دجلة على حساب الأهلي.

وقال حسن في تصريحات عبر قناة صدى البلد بشهر أكتوبر 2021: "من الشرف لي أن ألعب للنادي الأهلي وانتقلت لوادي دجلة من أجل الأهلي، حصلت على ثلاثة عروض محلية ولكنني فضلت وادي دجلة".

وأضاف "بعد التوقيع لوادي دجلة حصلت على عرض من سبورتنج لشبونة للمرة الثانية، وسأرى ما سيجد في يناير، سواء كان الأهلي أو سبورتنج لشبونة".

وتواجد يوسف حسن ضمن قائمة منتخب مصر في كأس العرب للشباب والتي خسر المنتخب خلالها المباراة النهائية بركلات الترجيح.

الزمالك يوسف حسن وادي دجلة
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