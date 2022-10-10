شيء لم يحدث مطلقا.. لاتسيو يسحق فيورنتينا وإيموبيلي يعادل دل بييرو

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 22:52

كتب : FilGoal

لاتسيو - فيورنتينا

فاز لاتسيو على مضيفه فيورنتينا بأربعة أهداف دون رد في ملعب أرتيميو فرانكي بالجولة التاسعة للدوري الإيطالي.

وسجّل أهداف لاتسيو: ماتياس فيسينو، وماتيا زاكاني، ولويس ألبيرتو، وشيرو إيموبيلي في الدقائق 11، و25، و85، و+91.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن نابولي المتصدر.

فيما تجمّد رصيد فيورنتينا عند 9 نقاط في المركز 13 من انتصارين فقط.

ويعد ذلك الفوز هو الأكبر في تاريخ لاتسيو على ملعب فيورنتينا.

كما حقق لاتسيو فوزه الأكبر على فيورنتينا عمومًا منذ انتصاره عليه في موسم 2014\2015 برباعية نظيفة.

ورفع إيموبيلي رصيده إلى 6 أهداف في صدارة هدافي المسابقة بالتساوي مع ماركو أرناوتوفيتش لاعب بولونيا.

ووصل إيموبيلي إلى 188 هدفًا إجمالًا في الدوري الإيطالي بالتساوي مع أليساندرو دل بييرو وألبيرتو جيلاردينو وجوزيبي سينيوري في المركز التاسع على لائحة هدافي المسابقة.

وحقق لاتسيو، تحت قيادة ماوريتسيو ساري، الفوز برباعية نظيفة للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد أن اكتسح كريمونيزي وسبيتزيا في الجولتين الماضيتين.

لاتسيو فيورنتينا الدوري الإيطالي
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