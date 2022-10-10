كرة طائرة - الاتحاد المصري يكشف موعد قرعة وانطلاق مسابقة الدوري

أخطر الاتحاد المصري للكرة الطائرة أندية الدوري بموعد قرعة وانطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد.

وقرر اتحاد الطائرة انطلاق مسابقة الدوري يوم السبت 5 نوفمبر المقبل.

وتنطلق منافسات دوري الرجال والسيدات في اليوم نفسه.

وسيتم تقسيم أندية الدوري الممتاز على مجموعات وفقا للمستويات والمعايير المنصوص عليها.

ومن المقرر أن تقام قرعة علنية يوم السبت الموافق 15 من شهر أكتوبر الجاري.

وتنطلق قرعة منافسات دوري السيدات أولا في الواحدة ظهرا.

بينما تقام قرعة منافسات دوري الرجال في الثانية ظهرا.

وكان الزمالك قد جمع ثنائية المسابقات المحلية الموسم الماضي بالفوز بالدوري وكأس مصر.

بينما حقق الأهلي لقب بطولة إفريقيا للأندية.

وعلى مستوى السيدات توج الأهلي بثنائي الدوري وكأس مصر، بينما حصد وصافة بطولة إفريقيا.