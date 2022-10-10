كرة طائرة - الاتحاد المصري يكشف موعد قرعة وانطلاق مسابقة الدوري

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 22:41

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك - نهائي كأس مصر - كرة طائرة

أخطر الاتحاد المصري للكرة الطائرة أندية الدوري بموعد قرعة وانطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد.

وقرر اتحاد الطائرة انطلاق مسابقة الدوري يوم السبت 5 نوفمبر المقبل.

وتنطلق منافسات دوري الرجال والسيدات في اليوم نفسه.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - ثنائي الأهلي يرد على "اختفاء العقود" وموقفه من الاستمرار مع النادي اتحاد الطائرة يكشف لـ في الجول مصير مريم مصطفى ودعاء محمد.. والعقوبات المنتظرة اتحاد الطائرة لـ في الجول: استمعنا لـ مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإجراءات قبل اتخاذ القرار كرة طائرة - مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول مصير يوسفاني بعد العرض الصيني

وسيتم تقسيم أندية الدوري الممتاز على مجموعات وفقا للمستويات والمعايير المنصوص عليها.

ومن المقرر أن تقام قرعة علنية يوم السبت الموافق 15 من شهر أكتوبر الجاري.

وتنطلق قرعة منافسات دوري السيدات أولا في الواحدة ظهرا.

بينما تقام قرعة منافسات دوري الرجال في الثانية ظهرا.

وكان الزمالك قد جمع ثنائية المسابقات المحلية الموسم الماضي بالفوز بالدوري وكأس مصر.

بينما حقق الأهلي لقب بطولة إفريقيا للأندية.

وعلى مستوى السيدات توج الأهلي بثنائي الدوري وكأس مصر، بينما حصد وصافة بطولة إفريقيا.

كرة طائرة الأهلي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر من اتحاد الطائرة يكشف لـ في الجول تطورات اختفاء عقود ثنائي الأهلي.. وموعد القرار كرة سلة - الاتحاد المصري يكشف عن اجتماع مثمر مع وزارة الداخلية لحضور الجماهير تنس - بعد التتويج بلقب بارما.. أشرف صبحي يكرم ميار شريف كرة سلة - كاظمة الكويتي يواجه الاتحاد في ربع نهائي البطولة العربية كرة يد - بتواجد لاعبي الأهلي وغياب الأحمر.. الكشف عن قائمة مصر لوديتي البحرين اسكواش - مصطفى عسل يعلق على استبعاده من أمريكا المفتوحة "الأهم سلامة سيرم" اسكواش - الشوربجي يتأهل تلقائيا.. انسحاب المتسبب في استبعاد مصطفى عسل كرة سلة - الاتحاد السكندري يهزم الغرافة ويتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية
أخر الأخبار
يحيى الكومي لـ في الجول: صرفنا دفعة من مستحقات اللاعبين.. وسنبدأ الموسم في أفضل شكل 19 دقيقة | الكرة المصرية
النصر يعلن عبر في الجول انتقال عبد الرحمن جودة إلى بيراميدز 37 دقيقة | ميركاتو
مرتضى منصور يعلن انضمام يوسف حسن لـ الزمالك 46 دقيقة | ميركاتو
ثروت سويلم: الأندية لم تعترض على لعب الدوري وقت كأس العالم.. وتواجد عامر حسين طبيعي 55 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد عيد لـ في الجول: أنا من طلبت الانتقال لـ إنبي.. وسأجتهد من أجل العودة للزمالك ساعة | الكرة المصرية
مرتضى منصور: رغبتنا كانت ضم عبد الله السعيد ولكن ساعة | الكرة المصرية
"كان مستعدا للتنازل عن أي شيء".. مرتضى منصور يعلن انضمام عمرو السيسي لـ الزمالك ساعة | الكرة المصرية
رئيس إنبي: تعاقدنا مع عماد ميهوب ومحمد عبد العاطي.. وموقف علي فوزي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي 4 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة