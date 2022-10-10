فرصتات محققتان في مباراة بدون أهداف.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام قاسم باشا

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 22:30

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

شارك محمود حسن تريزيجيه مع طرابزون سبور في التعادل مع قاسم باشا بدون أهداف في الجولة التاسعة من الدوري التركي.

ولعب تريزيجيه المباراة بالكامل من بدايتها.

وشارك تريزيجيه مع طرابزون في المباراة الـ 15 وتمكن خلال المباريات السابقة من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة ثلاثة.

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نستعرض معا ما قدمه تريزيجيه أمام قاسم باشا

لعب: 90 دقيقة

التسديدات: 1

التسديدات على المرمى: 1

المراوغات: واحدة لم تنجح

لمس الكرة: 60 مرة

دقة التمريرات: 86%

التمريرات المفتاحية: 2

صناعة فرص محققة: 1

الثنائيات الأرضية: دخل في 4 وفاز في 2

الثنائيات الهوائية: دخل 3 ولم يفز في أي منهم

محمود حسن تريزيجيه طرابزون سبور الدوري التركي قاسم باشا
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