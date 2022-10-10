تنس - بعد التتويج بلقب بارما.. أشرف صبحي يكرم ميار شريف

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 22:04

كتب : FilGoal

تكريم أشرف صبحي وزير الرياضة لـ ميار شريف بطلة التنس

استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبة التنس المصرية ميار شريف من أجل تكريمها.

وكانت ميار شريف قد حققت إنجازا مصريا تاريخيا بالتتويج بلقب بارما على حساب اليونانية ماريا ساكاري.

وحضر تكريم وزارة الرياضة لميار شريف كل من هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وفريق عمل اللاعبة المصرية.

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بطولة بارما هي إحدى بطولات "التشالنجر" في التنس والمقدر قيمة نقاطها بـ250 نقطة، مقابل 1000 نقطة للماسترز و2000 نقطة لبطولات جراند سلام الكبرى.

وبذلك حصدت ميار اللقب الرابع في مسيرتها على مستوى فردي السيدات، واللقب الثالث هذا العام بعد بطولتي ماربيلا في إسبانيا وكارلسروه في ألمانيا.

تقدمت ميار شريف بطلة التنس المصرية 25 مركزا في التصنيف العالمي لسيدات التنس الأسبوع الماضي.

وتحتل ميار شريف في الوقت الحالي المركز 50 عالميا بعد تتويجها بلقب بطولة بارما المفتوحة ذات الـ 250 نقطة.

وكان أفضل مركز حققته ميار شريف في مسيرتها هو الـ 44 عالميا وكان ذلك في يوليو الماضي.

وتفوقت ميار في المباراة النهائية على اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين بنتيجة 7-5 و6-3.

وحققت ميار اللقب بطريقة استثنائية بعد ساعات من التأهل من نصف النهائي الذي أقيم في الثانية عشر والنصف ظهرا.

المصرية تفوقت في نصف النهائي في مباراة استمرت ساعتين و50 دقيقة على الرومانية أنا بوجدان.

ثم خاضت النهائي بعد عدة ساعات، والذي بدأ في السادسة مساءً، في مباراة استمرت ساعة و37 دقيقة لتفوز باللقب على المصنفة السابعة عالميا.

تنس ميار شريف وزير الرياضة أشرف صبحي
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