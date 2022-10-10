مرتضى منصور: أدعم فيريرا دائما.. وأرفض الوقيعة بينه وبين جمال عبد الحميد

شدد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على دعمه الكامل ومساندته للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول رافضا الوقيعه بينه وبين جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة.

وعلق رئيس الزمالك على الانتقادات الموجهة لجمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة النادي بعد رأيه حول تغييرات فيريرا فى مباراة فلامبو البوروندي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات للموقع الرسمي: "تعاقدنا في قناة الزمالك مع مجموعة من المحللين الفنيين للحديث بحرية".

وأضاف "ومن حق أي محلل فني أن يتحدث عن أي خطأ يراه".

وواصل "رأي جمال عبد الحميد ليس له علاقة بالإدارة ولكنه رأي فني وأنا داعم لفيريرا باستمرار وفي ظهره”.

وأتم "أرفض الوقيعة بين فيريرا وبين جمال عبد الحميد فهو شخصية محترمة للغاية".

وفاز الزمالك على فلامبو البوروندي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد.

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب أيضا، إذ سيحتاج الزمالك إلى التعادل فقط من أجل بلوغ الدور التالي.