آخر محطاته قبل كأس العالم.. منتخب الأرجنتين يواجه الإمارات ضمن معسكر أبو ظبي

استقر منتخب الأرجنتين على مواجهة الإمارات في ختام استعدادات الفريق لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني فريق الإمارات ضمن معسكر التانجو في أبو ظبي.

ويخوض منتخب الأرجنتين مرانا مفتوحا للجماهير يوم 13 من شهر نوفمبر المقبل على استاد آل نهيان.

بينما تقام المباراة الودية المرتقبة بين الأرجنتين والإمارات يوم 16 نوفمبر على استاد محمد بن زايد.

في آخر محطاته قبل كأس العالم منتخب #الأرجنتين يعسكر في #أبوظبي ويجري مراناً مفتوحاً للجماهير على ستاد آل نهيان في 13 نوفمبر، ويلاقي منتخب #الإمارات ودياً 16 نوفمبر على ستاد محمد بن زايد * لشراء التذاكر: https://t.co/LgWD1rHPxg pic.twitter.com/fMG4KkPECg — مجلس أبوظبي الرياضي (@AbuDhabiSC) October 10, 2022

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض منافسات كأس العالم 202 في قطر.

ويقع منتخب التانجو رفقة منتخبات بولندا والسعودية والمكسيك.

ويفتتح منتخب الأرجنتين مبارياته يوم 22 من شهر نوفمبر المقبل بمواجهة السعودية.

ويلاقي بعد ذلك التانجو منتخب المكسيك يوم 26 من الشهر ذاته.

ويختتم منتخب الأرجنتين منافسات دور المجموعات في كأس العالم بمواجهة بولندا يوم 30 نوفمبر.