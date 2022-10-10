آخر محطاته قبل كأس العالم.. منتخب الأرجنتين يواجه الإمارات ضمن معسكر أبو ظبي

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 21:55

كتب : FilGoal

منتخب الأرجنتين

استقر منتخب الأرجنتين على مواجهة الإمارات في ختام استعدادات الفريق لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني فريق الإمارات ضمن معسكر التانجو في أبو ظبي.

ويخوض منتخب الأرجنتين مرانا مفتوحا للجماهير يوم 13 من شهر نوفمبر المقبل على استاد آل نهيان.

أخبار متعلقة:
ميسي: كأس العالم 2022 الأخيرة لي.. والأرجنتين ليست مرشحة للتتويج باللقب ميسي يبدع ويقود الأرجنتين للفوز على جامايكا بثلاثية صن: الأرجنتين تطالب أندية الدوري الإنجليزي بإراحة لاعبيها قبل المونديال الأرجنتين تنتصر على الهندوراس بثلاثية وديا

بينما تقام المباراة الودية المرتقبة بين الأرجنتين والإمارات يوم 16 نوفمبر على استاد محمد بن زايد.

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض منافسات كأس العالم 202 في قطر.

ويقع منتخب التانجو رفقة منتخبات بولندا والسعودية والمكسيك.

ويفتتح منتخب الأرجنتين مبارياته يوم 22 من شهر نوفمبر المقبل بمواجهة السعودية.

ويلاقي بعد ذلك التانجو منتخب المكسيك يوم 26 من الشهر ذاته.

ويختتم منتخب الأرجنتين منافسات دور المجموعات في كأس العالم بمواجهة بولندا يوم 30 نوفمبر.

منتخب الأرجنتين الإمارات كأس العالم
نرشح لكم
سكاي إيطاليا: غياب ديبالا قد يمتد حتى 8 أسابيع كواليس أغنية كأس العالم 2022 في قطر.. المونديال ينطلق بأصوات مطربات عربيات لأول مرة ضربة موجعة لـ كيروش قبل كأس العالم.. إصابة قوية لـ "ميسي إيران" بيان من قطر بشأن "منشور كاذب" حول كأس العالم 2022 ميسي: كأس العالم 2022 الأخيرة لي.. والأرجنتين ليست مرشحة للتتويج باللقب تقارير: حمد الله قد يظهر مع المغرب في كأس العالم نائب عمدة باريس يعلن مقاطعة المدينة لـ كأس العالم 2022 تقرير: الاتحاد التونسي لا يفكر في إقالة المدرب
أخر الأخبار
كرة طائرة - الاتحاد المصري يكشف موعد قرعة وانطلاق مسابقة الدوري 5 دقيقة | رياضات أخرى
فرصتات محققتان في مباراة بدون أهداف.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام قاسم باشا 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
نهاية الثقة.. شتوتجارت يقيل مدربه بعد بداية كارثية للموسم 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
بسبب عدم قيده مع أي فريق.. لاعب مصر للمقاصة يعتزل كرة القدم 42 دقيقة | الكرة المصرية
تنس - بعد التتويج بلقب بارما.. أشرف صبحي يكرم ميار شريف 43 دقيقة | رياضات أخرى
مرتضى منصور: أدعم فيريرا دائما.. وأرفض الوقيعة بينه وبين جمال عبد الحميد 47 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي إيطاليا: تمت.. دي روسي يتولى تدريب سبال 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
آخر محطاته قبل كأس العالم.. منتخب الأرجنتين يواجه الإمارات ضمن معسكر أبو ظبي 52 دقيقة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي 4 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة