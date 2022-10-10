سكاي إيطاليا: غياب ديبالا قد يمتد حتى 8 أسابيع

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 21:48

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - روما

تلقى ليونيل سكالوني وجوزيه مورينيو المديران الفنيان لـ الأرجنتين وروما على التوالي، أنباءً سيئة بشأن باولو ديبالا.

وذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" أن ديبالا سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 و8 أسابيع.

ويعاني ديبالا من إصابة في العضلة الأمامية تعرض لها خلال فوز روما على ليتشي مساء الأحد.

وأصيب ديبالا لحظة تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء وغادر الملعب على الفور.

وقال مورينيو بعد المباراة: "أقول إنها سيئة، وأعتقد أنها سيئة للغاية. لست طبيبا ولكن بحكم خبرتي وبالحديث معه، من المستبعد أن نشاهده مرة أخرى في العام الحالي".

وينطلق كأس العالم يوم 20 نوفمبر المقبل، أي بعض حوالي 5 أسابيع.

وتتواجد الأرجنتين في المجموعة الثالثة رفقة المملكة العربية السعودية والمكسيك وبولندا.

وينطلق الدور الثاني للمونديال يوم 3 ديسمبر، وسيكون سكالوني مطالبًا باتخاذ قرار بشأن المغامرة بضم ديبالا من أجل ظهوره بدايةً من ثمن النهائي.

ديبالا (28 عامًا) يمتلك 34 مباراة دولية مع الأرجنتين سجل خلالها 3 أهداف.

وتواجد ديبالا في قائمة كأس العالم 2018، لكنه شارك لمدة 22 دقيقة فقط في مواجهة كرواتيا بالدور الأول.

ديبالا روما الأرجنتين
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