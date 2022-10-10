الداخلية يتعاقد مع مهاب ياسر

أعلن نادي الداخلية تعاقده مع مهاب ياسر لاعب إنبي السابق.

مهاب ياسر النادي : حرس الحدود الداخلية

اللاعب سبق له أن لعب في صفوف النجوم في وقت سابق.

صاحب الـ 25 شارك مع إنبي في خمس مباريات خلال الموسم الماضي.

وسبق للداخلية أن تعاقد مع النيجيري عبد الله أوجيفيني، ومواطنه شيمزي كليتشي، والأوغندي إليان كيلامبادي، والإيفواري سيرجي إيريك، ومواطنه فانوم ألفريد، والنيجيري كريستوفر جون مواليد 2003.

كما ضم الداخلية حسين رجب ومحمد مجدي، واستعار محمد حسام "ميدو" ومصطفى فوزي ووليد مصطفى ومحمد نصير من شباب الأهلي.

وتعاقد مع أحمد طارق سليمان من المقاصة، ومحمود منصور من بتروجت، ومحمد رمضان من الإنتاج الحربي، وصلاح يحيى من بيراميدز، وأحمد رفاعي من سموحة، ومحمد نجيب من الجونة، ومحمود عزت من سموحة كما استعار أحمد سيد عبد النبي من الأهلي.

وعاد الداخلية للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.