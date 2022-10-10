كرة سلة - كاظمة الكويتي يواجه الاتحاد في ربع نهائي البطولة العربية

تأهل كاظمة الكويتي إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية ليواجه الاتحاد السكندري.

وتقام منافسات ربع النهائي يوم الأربعاء ولم يحدد الاتحاد العربي موعد المباريات حتى الآن.

وتستضيف الكويت منافسات البطولة العربية للأندية حتى يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري.

وسبق لفريق الاتحاد السكندري حصد لقب البطولة العربية للأندية سبع مرات سابقة.

وتغلب الاتحاد السكندري على الغرافة القطري بنتيجة 109-70 في ثمن نهائي البطولة.

أما كاظمة الكويتي فحقق الفوز على الميناء اليمني بنتيجة 104-55 ليحسم تأهله إلى ربع النهائي.

وتستأنف مباريات ثمن النهائي غدا الثلاثاء.

ويلعب الأهلي المصري حامل لقب النسخة الأخيرة أمام أهلي حلب السوري في تمام الثانية عشر ظهرا.

ويواجه المتأهل من المواجهة لملاقاة الفائز من الجهراء الكويتي ضد البشائر العماني.