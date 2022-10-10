ليفانتي يقيل مدربه التونسي مهدي النفطي
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 21:28
كتب : FilGoal
أعلن نادي ليفانتي الإسباني عن إقالة مديره الفني التونسي مهدي النفطي.
ووجّه ليفانتي الشكر لـ النفطي، وأعلن عن تولي فيليبي مينيامبريس المدير الرياضي للنادي مهمة المدير الفني مؤقتًا لحين تعيين مدرب دائم.
وتولى النفطي تدريب ليفانتي مطلع الموسم الجاري بعد هبوط الفريق، لكنه فاز مرتين فقط من أصل 9 مباريات خاضها مع الفريق المنتمي لإقليم فالنسيا.
Comunicado oficial del #LevanteUD https://t.co/UuXLX76rHN— Levante UD 🐸 (@LevanteUD) October 10, 2022
ويحتل ليفانتي المركز 14 في دوري الدرجة الثانية برصيد 10 نقاط في بداية ضعيفة للموسم.
النفطي (43 عامًا) سبق له تدريب عدة فرق إسبانية هي: ماربيا، وميريدا، وباداخوز، ولوجو، وليجانيس.
كما يمتلك النفطي تجربة في بلاده مع النجم الساحلي منذ عامين.
وبدأ ليفانتي الموسم الماضي بـ باكو لوبيز كمدير فني، ثم عوضه بـ خابيير بيريرا لفترة قصيرة، قبل أن يتولى الإيطالي أليسيو ليتشي مهمة محاولة إنقاذ الفريق من الهبوط غير الناجحة.