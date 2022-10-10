ليفانتي يقيل مدربه التونسي مهدي النفطي

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 21:28

كتب : FilGoal

مهدي النفطي - ليفانتي

أعلن نادي ليفانتي الإسباني عن إقالة مديره الفني التونسي مهدي النفطي.

ووجّه ليفانتي الشكر لـ النفطي، وأعلن عن تولي فيليبي مينيامبريس المدير الرياضي للنادي مهمة المدير الفني مؤقتًا لحين تعيين مدرب دائم.

وتولى النفطي تدريب ليفانتي مطلع الموسم الجاري بعد هبوط الفريق، لكنه فاز مرتين فقط من أصل 9 مباريات خاضها مع الفريق المنتمي لإقليم فالنسيا.

ويحتل ليفانتي المركز 14 في دوري الدرجة الثانية برصيد 10 نقاط في بداية ضعيفة للموسم.

النفطي (43 عامًا) سبق له تدريب عدة فرق إسبانية هي: ماربيا، وميريدا، وباداخوز، ولوجو، وليجانيس.

كما يمتلك النفطي تجربة في بلاده مع النجم الساحلي منذ عامين.

وبدأ ليفانتي الموسم الماضي بـ باكو لوبيز كمدير فني، ثم عوضه بـ خابيير بيريرا لفترة قصيرة، قبل أن يتولى الإيطالي أليسيو ليتشي مهمة محاولة إنقاذ الفريق من الهبوط غير الناجحة.

ليفانتي مهدي النفطي
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