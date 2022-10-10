فاسكيز: لا يمكن تجنب التفكير في الكلاسيكو.. ولا أريد وضع نفسي مكان لاعبي شاختار

شدد لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد على أهمية مباراة شاختار دونتسك، لكنه اعترف في الوقت ذاته بالتفكير في مواجهة برشلونة.

وتحدث لوكاس فاسكيز خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة المقرر إقامتها في العاصمة البولندية وارسو ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وقال فاسكيز: "مباراة الغد ستكون خطوة مهمة لنا، لو فزنا فسننهي كل الأمور، نقوم بعمل مميز وأعتقد أننا جميعا سعداء بما نقدمه هذا الموسم".

وعن إصابته مؤخرا: "أنا بخير وأتحسّن وتعافيت".

واعترف: "التفكير في الكلاسيكو لا يمكن تجنبه، كلنا نضع المباراة أمام ناظرينا لأنها مهمة، لكن نركز أولا على مواجهة شاختار، ستكون خطوة مهمة في طريق التأهل لثمن النهائي".

وسُئل فاسكيز عما كان ليشعر به لو كان في محل لاعبي شاختار الذين تعيش بلادهم حربًا ضد روسيا: "أعتقد أن ما يمر به لاعبو شاختار معقد للغاية، الموقف الذي يعيشونه صعب جدا. نأمل أن ينتهي كل ذلك قريبًا بأفضل صورة".

وعن ما يتردد بشأن فوز ريال مدريد بالحظ: "نسمع تلك الأمور هذه الفترة، نحن نعتقد أن الفوز بدوري أبطال أوروبا لا علاقة له بالحظ أبدا، لو فزنا بكل تلك الألقاب في السنوات الأخيرة فهذا مصدر للفخر، الآراء التي تصدر من الخارج لا تهمنا".

وشدد: "ألا يكون ريال مدريد مرشحًا للقب مهما حدث هو حافز إضافي لنا، لم نكن مرشحين الموسم الماضي وفزنا باللقب. الأمر لا يتوقف علينا، يجب أن نؤدي جيدا وهذا ما نفعله في كل الأعوام".

وسُئل فاسكيز عما إذا كان يتذكر مباراة ليجيا وارسو البولندي في نفس الملعب عام 2016، فأجاب: "نعم أتذكر تلك المباراة، لعبنا دون جمهور، انتهت بالتعادل 3-3، وجاريث بيل سجل هدفا هائلا يومها".

وأتم: "حاليا أنا ظهير أيمن وقد تأقلمت جيدا في هذا المركز، أنا مرتاح في المباريات والتدريبات. أستمتع للغاية بكرة القدم في هذا المركز".

ويتصدر ريال مدريد المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، فيما يحل شاختار ثانيا برصيد 4 نقاط.

وخاض فاسكيز هذا الموسم 4 مباريات فقط سجل خلالها هدفا، وابتعد مؤخرا بسبب الإصابة.