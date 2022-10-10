فاسكيز: لا يمكن تجنب التفكير في الكلاسيكو.. ولا أريد وضع نفسي مكان لاعبي شاختار

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 21:15

كتب : FilGoal

لوكاس فاسكيز - ريال مدريد

شدد لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد على أهمية مباراة شاختار دونتسك، لكنه اعترف في الوقت ذاته بالتفكير في مواجهة برشلونة.

وتحدث لوكاس فاسكيز خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة المقرر إقامتها في العاصمة البولندية وارسو ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وقال فاسكيز: "مباراة الغد ستكون خطوة مهمة لنا، لو فزنا فسننهي كل الأمور، نقوم بعمل مميز وأعتقد أننا جميعا سعداء بما نقدمه هذا الموسم".

وعن إصابته مؤخرا: "أنا بخير وأتحسّن وتعافيت".

واعترف: "التفكير في الكلاسيكو لا يمكن تجنبه، كلنا نضع المباراة أمام ناظرينا لأنها مهمة، لكن نركز أولا على مواجهة شاختار، ستكون خطوة مهمة في طريق التأهل لثمن النهائي".

وسُئل فاسكيز عما كان ليشعر به لو كان في محل لاعبي شاختار الذين تعيش بلادهم حربًا ضد روسيا: "أعتقد أن ما يمر به لاعبو شاختار معقد للغاية، الموقف الذي يعيشونه صعب جدا. نأمل أن ينتهي كل ذلك قريبًا بأفضل صورة".

وعن ما يتردد بشأن فوز ريال مدريد بالحظ: "نسمع تلك الأمور هذه الفترة، نحن نعتقد أن الفوز بدوري أبطال أوروبا لا علاقة له بالحظ أبدا، لو فزنا بكل تلك الألقاب في السنوات الأخيرة فهذا مصدر للفخر، الآراء التي تصدر من الخارج لا تهمنا".

وشدد: "ألا يكون ريال مدريد مرشحًا للقب مهما حدث هو حافز إضافي لنا، لم نكن مرشحين الموسم الماضي وفزنا باللقب. الأمر لا يتوقف علينا، يجب أن نؤدي جيدا وهذا ما نفعله في كل الأعوام".

وسُئل فاسكيز عما إذا كان يتذكر مباراة ليجيا وارسو البولندي في نفس الملعب عام 2016، فأجاب: "نعم أتذكر تلك المباراة، لعبنا دون جمهور، انتهت بالتعادل 3-3، وجاريث بيل سجل هدفا هائلا يومها".

وأتم: "حاليا أنا ظهير أيمن وقد تأقلمت جيدا في هذا المركز، أنا مرتاح في المباريات والتدريبات. أستمتع للغاية بكرة القدم في هذا المركز".

ويتصدر ريال مدريد المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، فيما يحل شاختار ثانيا برصيد 4 نقاط.

وخاض فاسكيز هذا الموسم 4 مباريات فقط سجل خلالها هدفا، وابتعد مؤخرا بسبب الإصابة.

لوكاس فاسكيز ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مؤتمر أنشيلوتي: كورتوا يشعر بالتحسن.. ولهذا أعلن عن التشكيل قبل المباريات بساعتين مؤتمر بوتر: حاولت الاتصال بـ مويبو.. ونشعر بالإحباط لما حدث مع كانتي مؤتمر جالتييه: تفاصيل إصابة ميسي.. والحديث عن رد فعل مبابي الغاضب حول مركزه ميسي يغيب عن لقاء بنفيكا قائمة ريال مدريد – عودة بنزيمة.. واستمرار غياب كورتوا أمام شاختار موندو ديبورتيفو: لوكاكو يسابق الزمن للتواجد أمام برشلونة فان دايك يتوقع استقبالا عدائيا من جماهير رينجرز لهذا السبب مدرب سان جيرمان يوضح سبب استبدال ميسي أمام بنفيكا
أخر الأخبار
تنس - بعد التتويج بلقب بارما.. أشرف صبحي يكرم ميار شريف 45 ثاتيه | رياضات أخرى
مرتضى منصور: أدعم فيريرا دائما.. وأرفض الوقيعة بينه وبين جمال عبد الحميد 4 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي إيطاليا: تمت.. دي روسي يتولى تدريب سبال 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
آخر محطاته قبل كأس العالم.. منتخب الأرجنتين يواجه الإمارات ضمن معسكر أبو ظبي 9 دقيقة | قطر 2022
سكاي إيطاليا: غياب ديبالا قد يمتد حتى 8 أسابيع 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
الداخلية يتعاقد مع مهاب ياسر 18 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - كاظمة الكويتي يواجه الاتحاد في ربع نهائي البطولة العربية 22 دقيقة | كرة سلة
سكاي: صدمة لـ ليفربول.. لويس دياز سيغيب حتى كأس العالم 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي 4 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة