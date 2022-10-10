رسالة صلاح محسن الوداعية لجماهير الأهلي "طاردتني الشائعات ولنا عودة قريبا"

وجه صلاح محسن لاعب الأهلي المنتقل حديثا إلى سيراميكا كليوباترا رسالة إلى جماهير النادي عقب إتمام انتقاله.

صلاح محسن النادي : سيراميكا كليوباترا الأهلي

وانضم صلاح محسن إلى صفوف سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وكتب صلاح محسن عبر حسابه الرسمي: "أعرف أن قدرا هائلا من الشائعات طاردني خلال الأيام القليلة الماضية، لكني ألتزمت الصمت التام، لأني أعلم تماما قيمة أن تلعب بقميص الأهلي وتتمتع بدعم الملايين من عشاق الكيان العظيم في مصر والعالم".

وأضاف "الآن قررت أن أتحدث بعد أن حسمت قرار بالانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا وبمباركة مسؤولي الأهلي".

وتابع صلاح محسن "أخوض تجربة واعدة مع ناد محترم يملك إدارة مستقرة، شجعتني على أن أقدم على خطوة جديدة، أطمح من خلالها العودة إلى صفوف منتخب مصر".

واختتم صلاح محسن تصريحاته "أشكر جمهور الأهلي العظيم على دعمه غير المحدود الذي أثق أنه سوف يستمر، شكرا مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب ولنا عودة قريبا بإذن الله".

وكان صلاح محسن قد انضم إلى الأهلي في يناير 2018 قادما من صفوف إنبي.

وخرج صلاح محسن إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة في يناير 2020 وحتى نهاية الموسم قبل أن يعود إلى الأهلي مجددا.

وخاض صلاح محسن بقميص الأهلي 92 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 17 هدفا وصناعة 5 آخرين.

وتوج محسن مع الأهلي بلقب الدوري مرتين ودوري أبطال إفريقيا مرتين وكأس مصر مرة والسوبر الإفريقي مرة.

وكشف نادي سيراميكا كليوباترا أن تعاقده مع صلاح محسن جاء بناء على رغبة أحمد سامي المدير الفني للفريق.

وتعاقد سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات مع محمد كناريا وعمرو قلاوة، وأحمد ياسر ريان، وجون إيبوكا، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة"، ومحمد شكري، وأحمد رمضان، وأحمد هاني، ومحمد عادل، ومحمد ناصف ومحمد بسام.

ويفتتح سيراميكا كليوباترا مبارياته في الموسم الجديد من الدوري المصري أمام فريق المصري البورسعيدي.

وينطلق الدوري المصري يوم 18 أكتوبر ولم يتم الكشف عن موعد المباريات بشكل رسمي حتى الآن.