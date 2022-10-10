رسالة صلاح محسن الوداعية لجماهير الأهلي "طاردتني الشائعات ولنا عودة قريبا"

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 21:08

كتب : FilGoal

هدف صلاح محسن في مرمى الزمالك

وجه صلاح محسن لاعب الأهلي المنتقل حديثا إلى سيراميكا كليوباترا رسالة إلى جماهير النادي عقب إتمام انتقاله.

صلاح محسن

النادي : سيراميكا كليوباترا

الأهلي

وانضم صلاح محسن إلى صفوف سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وكتب صلاح محسن عبر حسابه الرسمي: "أعرف أن قدرا هائلا من الشائعات طاردني خلال الأيام القليلة الماضية، لكني ألتزمت الصمت التام، لأني أعلم تماما قيمة أن تلعب بقميص الأهلي وتتمتع بدعم الملايين من عشاق الكيان العظيم في مصر والعالم".

أخبار متعلقة:
كرة يد - بتواجد لاعبي الأهلي وغياب الأحمر.. الكشف عن قائمة مصر لوديتي البحرين مران الأهلي - تاو يشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي خبر في الجول - عربي بدر من الأهلي إلى طلائع الجيش كرة يد - الكشف عن منافسي الأهلي والزمالك في كأس مصر

وأضاف "الآن قررت أن أتحدث بعد أن حسمت قرار بالانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا وبمباركة مسؤولي الأهلي".

وتابع صلاح محسن "أخوض تجربة واعدة مع ناد محترم يملك إدارة مستقرة، شجعتني على أن أقدم على خطوة جديدة، أطمح من خلالها العودة إلى صفوف منتخب مصر".

واختتم صلاح محسن تصريحاته "أشكر جمهور الأهلي العظيم على دعمه غير المحدود الذي أثق أنه سوف يستمر، شكرا مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب ولنا عودة قريبا بإذن الله".

وكان صلاح محسن قد انضم إلى الأهلي في يناير 2018 قادما من صفوف إنبي.

وخرج صلاح محسن إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة في يناير 2020 وحتى نهاية الموسم قبل أن يعود إلى الأهلي مجددا.

وخاض صلاح محسن بقميص الأهلي 92 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 17 هدفا وصناعة 5 آخرين.

وتوج محسن مع الأهلي بلقب الدوري مرتين ودوري أبطال إفريقيا مرتين وكأس مصر مرة والسوبر الإفريقي مرة.

وكشف نادي سيراميكا كليوباترا أن تعاقده مع صلاح محسن جاء بناء على رغبة أحمد سامي المدير الفني للفريق.

وتعاقد سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات مع محمد كناريا وعمرو قلاوة، وأحمد ياسر ريان، وجون إيبوكا، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة"، ومحمد شكري، وأحمد رمضان، وأحمد هاني، ومحمد عادل، ومحمد ناصف ومحمد بسام.

ويفتتح سيراميكا كليوباترا مبارياته في الموسم الجديد من الدوري المصري أمام فريق المصري البورسعيدي.

وينطلق الدوري المصري يوم 18 أكتوبر ولم يتم الكشف عن موعد المباريات بشكل رسمي حتى الآن.

الأهلي الفانتازي صلاح محسن الدوري المصري
نرشح لكم
بسبب عدم قيده مع أي فريق.. لاعب مصر للمقاصة يعتزل كرة القدم مرتضى منصور: أدعم فيريرا دائما.. وأرفض الوقيعة بينه وبين جمال عبد الحميد الداخلية يتعاقد مع مهاب ياسر خبر في الجول - الزمالك يوافق على إعارة الثنائي الشاب للسكة الحديد.. واقتراب الثالث من زد مرتضى منصور: الحجز على أموال النادي يصعب علينا حسم صفقة في آخر ساعات الانتقالات سيراميكا كليوباترا يواصل تدعيماته ويضم صلاح محسن خبر في الجول - إنبي يوافق على عرض الزمالك لضم مصطفى شلبي للعام الثاني على التوالي.. فوت جينكس تنظم بطولة لنشر الوعي ضد سرطان الثدي
أخر الأخبار
فرصتات محققتان في مباراة بدون أهداف.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام قاسم باشا 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
نهاية الثقة.. شتوتجارت يقيل مدربه بعد بداية كارثية للموسم 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
بسبب عدم قيده مع أي فريق.. لاعب مصر للمقاصة يعتزل كرة القدم 33 دقيقة | الكرة المصرية
تنس - بعد التتويج بلقب بارما.. أشرف صبحي يكرم ميار شريف 34 دقيقة | رياضات أخرى
مرتضى منصور: أدعم فيريرا دائما.. وأرفض الوقيعة بينه وبين جمال عبد الحميد 38 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي إيطاليا: تمت.. دي روسي يتولى تدريب سبال 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
آخر محطاته قبل كأس العالم.. منتخب الأرجنتين يواجه الإمارات ضمن معسكر أبو ظبي 43 دقيقة | قطر 2022
سكاي إيطاليا: غياب ديبالا قد يمتد حتى 8 أسابيع 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي 4 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة